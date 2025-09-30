Воск, лимон, глицерин: какие методы действительно работают для защиты окон от грязи

Что нужно сделать, чтобы окна оставались чистыми дольше?

С приходом осени дожди становятся постоянными спутниками, а вместе с ними — грязные стекла. Многие ищут способы сохранить окна чистыми как можно дольше.

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук поделилась с порталом «Городовой» проверенными методами, которые помогут защитить стекла от непогоды.

Глицерин — новый лучший друг для окон

После тщательного мытья окон перед осенне-зимним сезоном, можно применить специальное средство для защиты.

«Нужно смешать 3 чайные ложки воды, 7 чайных ложек глицерина и 2-3 капли спирта, любого практически, и нанести на сухие чистые стекла безворсовой салфеткой, к примеру, микрофиброй для стекла», — советует специалист.

Глицерин создает на поверхности стекла «тонкую защитную пленку», которая помогает отталкивать воду.

«Антидождь» — готовое решение

Для тех, кто предпочитает готовые средства, существуют спреи «антидождь». Они доступны как для автомобилей. Также их можно купить в строительных магазинах.

Эти спреи также создают водоотталкивающее покрытие, облегчая уход за стеклами в дождливую погоду.

Лимон и нашатырный спирт: помощники в мытье

Средства вроде лимона и нашатырного спирта, которые часто называют «лайфхаками», больше относятся к самому процессу мытья.

«Нашатырный спирт помогает, соответственно, он быстро выветривается и испаряется, да, и ваше мытье будет без разводов», — объясняет Анастасия Савчук.

Лимон же, благодаря кислоте, эффективно удаляет «известковый налет» и «водный камень», который может образоваться от застоявшихся капель дождя.

Защита — в глицерине, чистота — в кислоте

Таким образом, если стоит задача удалить водный камень или налет, в ход идут уксус или лимон. А вот для последующей защиты стекол от влаги и грязи подойдет глицерин.

Соблюдение этих советов поможет сохранить стекла чистыми даже в самые ненастные дни.