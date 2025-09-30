Талончики вместо опросов: как ленинградцы сами решили, где строить метро

В послевоенные годы, когда город вновь задумался о необходимости строительства метрополитена, возник закономерный вопрос:
«А где именно строить?»
Ответ на него нашли весьма нестандартным способом, привлекая к процессу самих горожан.
«Талонная» статистика: метод, который сработал
Ленинградцам, заходившим в трамвай, выдавали талончики с названием остановки. На выходе их нужно было вернуть контролеру.
В конце рабочего дня тысячи этих талончиков свозились в единый пункт, где специалисты анализировали их.
Как пишет «Метро. Повседневности», «Откуда? Куда? Сколько?» — эти вопросы помогли составить точную картину пассажирских маршрутов.
Карта востребованности: от трамвая к подземке
Анализ талончиков показал, что наиболее востребованными были маршруты, связывающие центр города, Кировский завод (промышленный центр) и район новостроек у Московского проспекта.
Это стало отправной точкой для планирования первых линий метро.
Связь вокзалов и отдых трудящихся: стратегические решения
Важнейшей задачей стало налаживание сообщения между ключевыми вокзалами — Балтийским, Варшавским, Витебским, Московским и Финляндским.
Особое внимание уделили Финляндскому вокзалу, ведь «в выходные дни с Финляндского вокзала свыше 400 тысяч ленинградцев отправлялись загород».
Это подчеркивало важность отдыха трудящихся для города.
Поэтому станция «Площадь Ленина» была включена в план, пусть и во второй очереди.
Московско-Петроградская и Невско-Василеостровская линии: связь районов
Московско-Петроградская линия решила задачу соединения жилых массивов Московского района и Петроградской стороны с историческим центром.
Позже Невско-Василеостровская линия прошла вдоль Невского проспекта, где удалось создать крупные пересадочные узлы — «Невский проспект» — «Гостиный двор» и «Маяковская» — «Площадь Восстания».
А «синюю» и «красную» линии связали уникальным кросс-платформенным переходом на станциях «Технологический институт 1 и 2».
Таким образом, жители города, сами того не зная, сыграли ключевую роль в формировании облика петербургского метро.