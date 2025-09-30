«Заел я голубя сегодня…»: петербуржцы иронизируют над планом «накормить» бездомных

Общественное движение «Бездомная Россия» представило депутатам Госдумы законопроект с предложениями по борьбе с бродяжничеством, который вызвал бурную реакцию в обществе.
«Бесплатные номера и пустующие квартиры»: мечты или утопия?
Как пишет издание «Страсти», инициатива предлагает обязать отели заселять бездомных в пустующие номера.
Более того, россияне, имеющие в распоряжении пустующие квартиры, должны, по мнению общественников, пускать бродяг на ночлег.
«Летающий продовольственный резерв»: голуби на обед?
Самым скандальным пунктом документа стало предложение решить вопрос с питанием бездомных за счет голубей, обитающих в городах.
«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — утверждают авторы инициативы.
Пневматика для бездомных: охота началась?
Чтобы облегчить процесс добычи пропитания, общественники предлагают выдавать бездомным пневматическое оружие для отлова птиц.
«Такого абсурда мир еще не слышал»: реакция петербуржцев
Законопроект вызвал шквал критики и иронии.
«Квартир и так не хватает, а они бесплатно разрешают».
«Заел я голубя сегодня, на завтра крыса у меня. Обожаю Питер», — пишут в комментариях петербуржцы.
Пользователи сети также выражают опасения по поводу распространения инфекций и нарушения прав частной собственности.
«Потом голубиный вирус будет».
«Как насчет понятия частная собственность?», — возмущаются они.
Некоторые предлагают альтернативные источники пропитания:
«А как же утки и чайки? Они жирнее».
Другие напоминают о возможных последствиях:
«За сбитого голубя могут водительские права отнять, а тут такое предложение».