Городовой / Общество / «Заел я голубя сегодня…»: петербуржцы иронизируют над планом «накормить» бездомных
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пока не появились консервы: история «Броненосца Потемкина» началась с червей в мясе Общество
Дождь, снег и открытая платформа: почему «Дачное» была уникальной, но не идеальной станцией метро в Петербурге Город
«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе Город
Корабли моей гавани: почему в «морских» домах Петербурга сложно выживать Город
Снижение ставки на 1 пункт = +10% к цене: почему октябрь — идеальное время для покупки жилья Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

«Заел я голубя сегодня…»: петербуржцы иронизируют над планом «накормить» бездомных

Опубликовано: 30 сентября 2025 21:30
Голуби
«Заел я голубя сегодня…»: петербуржцы иронизируют над планом «накормить» бездомных
globallookpress/Oksana Korol

Горожане обсудили отель для бездомных и голубиный суп.

Общественное движение «Бездомная Россия» представило депутатам Госдумы законопроект с предложениями по борьбе с бродяжничеством, который вызвал бурную реакцию в обществе.

«Бесплатные номера и пустующие квартиры»: мечты или утопия?

Как пишет издание «Страсти», инициатива предлагает обязать отели заселять бездомных в пустующие номера.

Более того, россияне, имеющие в распоряжении пустующие квартиры, должны, по мнению общественников, пускать бродяг на ночлег.

«Летающий продовольственный резерв»: голуби на обед?

Самым скандальным пунктом документа стало предложение решить вопрос с питанием бездомных за счет голубей, обитающих в городах.

«Голуби — разносчики инфекций и в то же время летающий продовольственный резерв мегаполиса. От этого выиграют все», — утверждают авторы инициативы.

Пневматика для бездомных: охота началась?

Чтобы облегчить процесс добычи пропитания, общественники предлагают выдавать бездомным пневматическое оружие для отлова птиц.

«Такого абсурда мир еще не слышал»: реакция петербуржцев

Законопроект вызвал шквал критики и иронии.

«Квартир и так не хватает, а они бесплатно разрешают».

«Заел я голубя сегодня, на завтра крыса у меня. Обожаю Питер», — пишут в комментариях петербуржцы.

Пользователи сети также выражают опасения по поводу распространения инфекций и нарушения прав частной собственности.

«Потом голубиный вирус будет».

«Как насчет понятия частная собственность?», — возмущаются они.

Некоторые предлагают альтернативные источники пропитания:

«А как же утки и чайки? Они жирнее».

Другие напоминают о возможных последствиях:

«За сбитого голубя могут водительские права отнять, а тут такое предложение».

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».