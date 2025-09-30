Запугивать дворниками бесполезно: как помочь ребенку понять школьные предметы

Как заставить ребенка с энтузиазмом браться за уроки, особенно в начале учебного года?

Учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков поделился с порталом «Городовой» секретами мотивации, учитывая разные возрастные группы.

Для младших школьников — в формате игры

Андрей Дорожков Учитель «В зависимости от возраста конечно. С 5-6 классом можно это в виде игры организовать, совместной игры», — советует педагог.

Совместное чтение параграфов, разбор вопросов и взаимное «экзаменирование» могут сделать процесс обучения более увлекательным и менее обременительным.

Мотивация для подростков: отпуск и личный пример

Для учеников 7-8 классов Андрей Дорожков предлагает более зрелые подходы.

«Заключать договор на выбор путешествия на каникулах или совместного отпуска», — предлагает учитель.

Это связывает успехи в учебе с реальными, желанными для подростка целями.

Значимость знаний и личный опыт

Важным элементом мотивации является демонстрация практической пользы знаний.

«Вести совместные беседы о значимости знаний по предмету и рассказывать из личного опыта, где они пригодились», — рекомендует эксперт.

Рассказы о собственных трудностях и о том, как они были преодолены, могут вдохновить ребенка.

«Можно просить рассказать что-то по теме, что в школе когда сам не понял», — добавляет Дорожков, предлагая интересный способ вовлечения.

Нужен ли репетитор?

Вопрос о найме репетитора остается открытым. Педагог акцентирует внимание на том, что грамотная мотивация может решить многие проблемы.

Игровые методики, постановка личных целей и демонстрация реальной пользы знаний — все это способствует формированию у ребенка положительного отношения к учебе.