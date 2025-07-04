Городовой / Андрей Дорожков

Андрей Дорожков Анатольевич

Учитель географии, учитель высшей категории

Профессиональный стаж: 23 года

«Почётный работник общего образования Российской Федерации»

Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический университет

Профессиональные достижения:

  • Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации
  • Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
  • Победитель Всероссийского дистанционного конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
  • Благодарственное письмо депутата Государственной думы РФ г. Москва
  • Нагрудный знак «Золотой лидер» ассоциации детских общественных организаций и школьных активов
  • Лауреат премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области»
  • Дипломант конкурса педагогический достижений в Санкт-Петербурге в номинации «Учитель»
  • Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Наставник», 2024
  • Финалист Всероссийского конкурса «Классная тема», 2024
  • Финалист Всероссийского конкурса «Классная география», 2024
