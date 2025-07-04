Андрей Дорожков Анатольевич
Учитель географии, учитель высшей категории
Профессиональный стаж: 23 года
«Почётный работник общего образования Российской Федерации»
Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический университет
Профессиональные достижения:
- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации
- Лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
- Победитель Всероссийского дистанционного конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
- Благодарственное письмо депутата Государственной думы РФ г. Москва
- Нагрудный знак «Золотой лидер» ассоциации детских общественных организаций и школьных активов
- Лауреат премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области»
- Дипломант конкурса педагогический достижений в Санкт-Петербурге в номинации «Учитель»
- Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Наставник», 2024
- Финалист Всероссийского конкурса «Классная тема», 2024
- Финалист Всероссийского конкурса «Классная география», 2024
