«Город утонет!»: через сколько Петербург уйдет под воду, если дождь будет лить бесконечно

Бесконечные ливни обрушились на Санкт-Петербург, заставляя горожан с тревогой смотреть на уровень воды в Неве. Неужели местных жителей ждет новое наводнение, и какие районы окажутся в зоне риска?

Чтобы ответить на эти вопросы, портал «Городовой» обратился к учителю географии высшей категории Андрею Дорожкову.

Что на самом деле вызывает наводнения в Петербурге?

Андрей Дорожков развеял опасения, связанные исключительно с ливнями. По его словам, главную роль играет западный ветер:

Андрей Дорожков Учитель «Последнее крупное наводнение было 160 лет назад. Конечно, обильные осадки играют роль в повышении уровня воды, но основной причиной поднятия уровня воды в водных артериях Санкт-Петербурга является западный ветер».

Редкое явление: западный ветер летом

Эксперт подчеркнул, что западный ветер в летний период — редкость:

«Ветер западного направления в летний период является редкостью. В этом году случилось. Мощные порывы ветра создают нагонную волну со стороны Финского залива».

Этот ветер создает нагонную волну, которая сталкивается с естественным течением Невы, приводя к подъему уровня воды.

«Таким образом получается, что друг с другом встречаются естественное течение Невы и нагонная волна, что и приводит к подъему уровня», — поясняет географ.

Современная защита: дамба на страже города

К счастью, Петербург имеет надежную защиту — Комплекс защитных сооружений (КЗС), более известный как дамба.

«В современности Петербург имеет КЗС, который позволяет снизить уровень нагонной волны, конечно, не исключая полностью», — говорит Андрей Дорожков.

Реальная ситуация: подтопления, но не катастрофа

На данный момент наблюдается повышение уровня воды, приводящее к подтоплению пляжей и спусков к набережным. Но, по мнению эксперта, паниковать не стоит:

«На данный момент мы наблюдаем повышение уровня воды — подтопления пляжей, спусков ( ступеней ) к набережным. Не думаю, что случится что-то критическое с учётом технологической защиты, прекращения ливня и снижения скорости ветра».

Если моделировать худший сценарий: какие районы под угрозой?

Андрей Дорожков отметил, что история Петербурга уже показывала, какие районы наиболее подвержены подтоплению:

«А если моделировать, то история Петербурга нам об этом уже рассказывала. Ареал подтопления возможен в районе водных рукавов Петербурга. Это, как правило, историческая часть».

Главное — не паниковать:

Несмотря на возможные подтопления, эксперт уверен, что город защищен:

«Но это все в прошлом. Сегодня город защищен. Город не затопить».

Таким образом, хотя обильные осадки и вызывают тревогу, Петербургу не грозит катастрофическое наводнение. Современные технологии и дамба обеспечивают надежную защиту от стихии. Важно помнить слова Андрея Дорожкова: «Город не затопить», и сохранять спокойствие.