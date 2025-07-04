«Город утонет!»: через сколько Петербург уйдет под воду, если дождь будет лить бесконечно

Бесконечные ливни обрушились на Санкт-Петербург, заставляя горожан с тревогой смотреть на уровень воды в Неве. Неужели местных жителей ждет новое наводнение, и какие районы окажутся в зоне риска?
Чтобы ответить на эти вопросы, портал «Городовой» обратился к учителю географии высшей категории Андрею Дорожкову.
Что на самом деле вызывает наводнения в Петербурге?
Андрей Дорожков развеял опасения, связанные исключительно с ливнями. По его словам, главную роль играет западный ветер:
Редкое явление: западный ветер летом
Эксперт подчеркнул, что западный ветер в летний период — редкость:
«Ветер западного направления в летний период является редкостью. В этом году случилось. Мощные порывы ветра создают нагонную волну со стороны Финского залива».
Этот ветер создает нагонную волну, которая сталкивается с естественным течением Невы, приводя к подъему уровня воды.
«Таким образом получается, что друг с другом встречаются естественное течение Невы и нагонная волна, что и приводит к подъему уровня», — поясняет географ.
Современная защита: дамба на страже города
К счастью, Петербург имеет надежную защиту — Комплекс защитных сооружений (КЗС), более известный как дамба.
«В современности Петербург имеет КЗС, который позволяет снизить уровень нагонной волны, конечно, не исключая полностью», — говорит Андрей Дорожков.
Реальная ситуация: подтопления, но не катастрофа
На данный момент наблюдается повышение уровня воды, приводящее к подтоплению пляжей и спусков к набережным. Но, по мнению эксперта, паниковать не стоит:
«На данный момент мы наблюдаем повышение уровня воды — подтопления пляжей, спусков ( ступеней ) к набережным. Не думаю, что случится что-то критическое с учётом технологической защиты, прекращения ливня и снижения скорости ветра».
Если моделировать худший сценарий: какие районы под угрозой?
Андрей Дорожков отметил, что история Петербурга уже показывала, какие районы наиболее подвержены подтоплению:
«А если моделировать, то история Петербурга нам об этом уже рассказывала. Ареал подтопления возможен в районе водных рукавов Петербурга. Это, как правило, историческая часть».
Главное — не паниковать:
Несмотря на возможные подтопления, эксперт уверен, что город защищен:
«Но это все в прошлом. Сегодня город защищен. Город не затопить».
Таким образом, хотя обильные осадки и вызывают тревогу, Петербургу не грозит катастрофическое наводнение. Современные технологии и дамба обеспечивают надежную защиту от стихии. Важно помнить слова Андрея Дорожкова: «Город не затопить», и сохранять спокойствие.