Новый предмет вместо третьего часа английского: зачем в школы вводят «Духовно-нравственную культуру России

Такие изменения уже вызывают живое обсуждение среди учителей, родителей и специалистов.

С 2026 года в российских школах изменится учебный план: количество уроков английского языка в 5–7 классах сократят до двух часов в неделю.

Вместо третьего урока английского введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».

Это станет началом нового этапа в системе образования, где больше внимания уделят воспитанию патриотизма и духовным ценностям, а не только иностранным языкам.

Почему сокращают часы английского?

Минпросвещения объясняет сокращение часов английского тем, что нужно оптимизировать нагрузку на школьников и рационально распределить учебное время.

Такой подход позволит сделать учебный день менее перегруженным, так как дети уже получают большой объем знаний и домашних заданий.

Новый предмет «Духовно-нравственная культура России»

Чтобы заполнить освободившееся время в расписании, с 2026–2027 учебного года появится учебный курс под названием «Духовно-нравственная культура России».

Его задача — познакомить школьников с историей и поступками выдающихся государственных и общественных деятелей страны.

На уроках будут обсуждать такие темы, как патриотизм, семейные ценности, роль духовности, понятия коллективизма и суверенитета России.

Что говорит эксперт?

Учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков объяснил «Городовому» как это отразится на образовании детей.

Андрей Дорожков Учитель «В советской школе было хорошо: в 5-6 классе 5 часов, в 7-8 класса 4 часа. И по 3 в остальных. При сегодняшнем положении, изучая иностранный язык, сложный предмет, конечно, при уменьшении часов качество понизится», — отмечает эксперт.

На вопрос о том, почему бы не сократить труд или физическую культуру педагог ответил так: