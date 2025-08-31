Новый предмет вместо третьего часа английского: зачем в школы вводят «Духовно-нравственную культуру России

С 2026 года в российских школах изменится учебный план: количество уроков английского языка в 5–7 классах сократят до двух часов в неделю.
Вместо третьего урока английского введут новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».
Это станет началом нового этапа в системе образования, где больше внимания уделят воспитанию патриотизма и духовным ценностям, а не только иностранным языкам.
Почему сокращают часы английского?
Минпросвещения объясняет сокращение часов английского тем, что нужно оптимизировать нагрузку на школьников и рационально распределить учебное время.
Такой подход позволит сделать учебный день менее перегруженным, так как дети уже получают большой объем знаний и домашних заданий.
Новый предмет «Духовно-нравственная культура России»
Чтобы заполнить освободившееся время в расписании, с 2026–2027 учебного года появится учебный курс под названием «Духовно-нравственная культура России».
Его задача — познакомить школьников с историей и поступками выдающихся государственных и общественных деятелей страны.
На уроках будут обсуждать такие темы, как патриотизм, семейные ценности, роль духовности, понятия коллективизма и суверенитета России.
Что говорит эксперт?
Учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков объяснил «Городовому» как это отразится на образовании детей.
На вопрос о том, почему бы не сократить труд или физическую культуру педагог ответил так:
«Сокращать другие предметы тоже неправильно. И труд, и физическая культура необходима школьникам.
Наверное, необходимо в такой ситуации использовать ресурс дополнительного образования.
Это дело добровольное и посещать будут те ребята, которые действительно заинтересованы в изучении языка», — говорит эксперт.