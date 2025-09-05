«Можно отключить звук»: как жить петербуржцам с родительским чатом без стресса

Некоторые родители считают, что добровольное участие в чатах превращается в принудительное, в то время как учителя видят в этом необходимый инструмент коммуникации.

В Петербурге не в первый раз разгорается дискуссия вокруг школьных родительских чатов. Многие считают участие в них "добровольно-принудительным" и пытаются всеми силами отказаться от такой коммуникации.

Зло это или все-таки благо? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков.

Реальность школьных чатов: срочность и поток информации

Андрей Дорожков Учитель «Школьный родительский чат, чат класса — это действительность сегодняшнего дня», — отмечает учитель Андрей Дорожков.

По его словам, в условиях большого информационного потока, индивидуальное оповещение каждого родителя становится невозможным, особенно когда требуется срочный ответ.

«Иногда необходимо срочно, прямо сейчас получить ответ от родителей, а без согласования мы сегодня ничего сделать не можем. Так же как и без письменного согласия», — объясняет учитель.

«Принуждают» — преувеличение?

Андрей Дорожков не сталкивался с отказами родителей вступать в чаты, наоборот, большинство стремится быть в курсе событий.

«Принуждают — это, наверное, преувеличение. Скорее всего, просто несколько раз обращались с просьбой», — считает он.

Существует категория родителей, которые предпочитают держаться в стороне, считая, что у них достаточно собственных дел.

«Ничего в этом страшного нет. Можно отключить звук и просматривать сообщения, например, только вечером или только утром», — добавляет учитель, предлагая решение.

Необходимый инструмент коммуникации

Учителя видят в родительских чатах не принуждение, а скорее необходимость для эффективного взаимодействия.

Они позволяют оперативно решать возникающие вопросы, информировать о школьных событиях и координировать действия.

Таким образом, несмотря на отдельные возражения, родительские чаты стали неотъемлемой частью современной школьной жизни, облегчая коммуникацию между педагогами и родителями.