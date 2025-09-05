«Можно отключить звук»: как жить петербуржцам с родительским чатом без стресса

В Петербурге не в первый раз разгорается дискуссия вокруг школьных родительских чатов. Многие считают участие в них "добровольно-принудительным" и пытаются всеми силами отказаться от такой коммуникации.
Зло это или все-таки благо? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Андрей Дорожков.
Реальность школьных чатов: срочность и поток информации
По его словам, в условиях большого информационного потока, индивидуальное оповещение каждого родителя становится невозможным, особенно когда требуется срочный ответ.
«Иногда необходимо срочно, прямо сейчас получить ответ от родителей, а без согласования мы сегодня ничего сделать не можем. Так же как и без письменного согласия», — объясняет учитель.
«Принуждают» — преувеличение?
Андрей Дорожков не сталкивался с отказами родителей вступать в чаты, наоборот, большинство стремится быть в курсе событий.
«Принуждают — это, наверное, преувеличение. Скорее всего, просто несколько раз обращались с просьбой», — считает он.
Существует категория родителей, которые предпочитают держаться в стороне, считая, что у них достаточно собственных дел.
«Ничего в этом страшного нет. Можно отключить звук и просматривать сообщения, например, только вечером или только утром», — добавляет учитель, предлагая решение.
Необходимый инструмент коммуникации
Учителя видят в родительских чатах не принуждение, а скорее необходимость для эффективного взаимодействия.
Они позволяют оперативно решать возникающие вопросы, информировать о школьных событиях и координировать действия.
Таким образом, несмотря на отдельные возражения, родительские чаты стали неотъемлемой частью современной школьной жизни, облегчая коммуникацию между педагогами и родителями.