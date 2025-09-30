Городовой / Город / Мозаичный дворик: яркая сказка, спрятанная в петербургском колодце
Мозаичный дворик: яркая сказка, спрятанная в петербургском колодце

Мозаичный дворик
Мозаичный дворик: яркая сказка, спрятанная в петербургском колодце
Здесь серый двор превратился в яркое произведение искусства благодаря художнику и его ученикам.

Среди обычных дворов-колодцев Петербурга есть место, которое будто живёт по своим законам. На улице Чайковского притаился маленький Мозаичный дворик — не музей и не туристический объект, а живая мастерская искусства, спрятанная от случайных прохожих.

От идеи до сказки

Создателем этого уголка стал художник Владимир Лубенко. Вместе со своими учениками из Малой Академии искусств он превратил ничем не примечательный двор в яркую мозаичную сказку. Стены, скамейки, поребрики и даже небольшие скульптуры заиграли цветным стеклом.

Атмосфера Гауди и Хундертвассера

Те, кто впервые попадает сюда, часто вспоминают Барселону Антонио Гауди или фантастические дома Фридриха Хундертвассера. Мозаики складываются в ангелов, львов, человеческие фигуры, и всё пространство начинает казаться живым, дышащим.

Искусство ради искусства

Главное в Мозаичном дворике — то, что он появился без расчёта на прибыль и поддержку извне. Это чистый жест доброй воли, стремление художников подарить городу кусочек красоты.

Город
