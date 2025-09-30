«Шедевр симбиоза человека и природы»: когда мраморный каньон в Рускеале предстает перед туристами во всей красе

Рускеала это отличное место для путешествия и прогулок в любое время года, но осенью можно увидеть все краски природы.

Горный парк Рускеала — это одно из самых впечатляющих и красивых мест в Карелии.

Раньше здесь добывали мрамор, который украшает Санкт-Петербург и его знаменитые здания. Теперь же это туристическое место с огромным природным каньоном.

Экскурсовод Ольга Бучина рассказала «Городовому», чем удивит это необычное место в Карелии.

«Рускеальский мраморный каньон, образованный в результате многолетней добычи камня — настоящий шедевр симбиоза человека и природы. Сейчас он полностью затоплен кристально чистой водой из горных источников. Вода обладает удивительной прозрачностью и глубоким бирюзовым цветом, благодаря чему каньон напоминает скандинавские фьорды», — отмечает эксперт.

В наши дни здесь обустроили пешеходные дорожки, смотровые площадки, кафе и места для отдыха. Место зарекомендовало себя как уникальный парк с развитой инфраструктурой.

Советы для туристов

Чтобы увидеть Рускеалу в спокойной атмосфере и без толп, лучше приезжать рано утром и не в выходные. Билеты на экскурсии покупают только на месте в кассах, бронирования нет.

В Рускеале интересно круглый год, каньон прекрасен и летом, и зимой. Весной и осенью парк окрашивается яркими красками природы.

Зимой озеро покрывается льдом, вокруг — белоснежные скалы. Подсветка и ледяные скульптуры создают сказочную атмосферу.