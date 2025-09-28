Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости

Российское искусство памятников не перестает удивлять — в каждом регионе появляются объекты, порой вызывающие шок или смех, но почти всегда — живой интерес.

В российских городах появляется все больше странных и спорных памятников — от позолоченных яиц в Екатеринбурге до «кринжовых» скульптур, которые вызывают в Сети хохот и критику.

Так, например, статуя льва с золотыми яйцами в столице Урала вызвала волну возмущения, но далеко не единственный курьезный арт-объект последних лет.

Аленка из Нововоронежа — мрак и мемы

18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник в честь 250-летия села, основанного по легенде Аленой, убитой разбойником Кудеяром.

Однако «Аленка» оказалась настолько неудачной, что стала объектом многочисленных насмешек — ее сравнивали с «узницей Освенцима», Белым Ходоком из «Игры Престолов», «инстаблогершей с перекачанными губами».

Власти города признали провал — и вскоре скульптуру демонтировали. Позже 21 сентября 2021 года появилась новая версия памятника, которая, впрочем, разделила мнение горожан.

Лида и Сталлоне — герои «Операции „Ы“» в бронзе

В 2021 году в Белгородской области появилась скульптура Шурика и Лиды из культовой комедии Леонида Гайдая.

И вот тут начинается самое интересное — бронзовые герои вызвали в интернете шквал критики.

Шурика сравнивали с роботом-убийцей и даже с Сильвестром Сталлоне из-за угловатой челюсти, а лицо Лиды с непропорциональным носом и странным выражением приводило к смешкам.

Бабарыбакот — кот и кошка с вокзала Кургана

Осенью 2021 года на вокзале Кургана появилась странная скульптурная группа с котенком и кошкой в платье. Необычный вид, похожий скорее на рыбу или пчелу, оттолкнул многих горожан.

Аналогично, декольтированная кошка вызвала споры. Памятник быстро демонтировали, а глава облдумы обещал вернуть его жителям — но железнодорожники опровергли.

Ужас царизма в Ливадии

Памятник царской семье Николая II был установлен на территории бывшего санатория в Ливадии. Скульптура изображала императора, жену и детей, окутанных огромными «крыльями ангела» — согласно задумке автора.

Однако зрители увидели в этих «крыльях» скорее зубастую оболочку, растение-хищник или броню броненосца. Скульптуру критиковали маститые скульпторы и художники, а в итоге ее вывезли по просьбе мэра.

Цельнометаллическая русалка из Мурманска

В сентябре на набережной Кандалакши открыли необычный памятник Русалочке, выполненный из металлического мусора — шестеренок и гаечных ключей.

Эту работу относят к стилю ресайклд-арт — современному виду искусства, который собирает красоту из бытового хлама. Скульптура вызвала немало дискуссий, но уже стала местной достопримечательностью.