Больше артисты так никогда вместе и не работали.
Звезда «Рэмбо» прожил в браке с моделью и актрисой Дженнифер Флавин 25 лет.
Фанаты актера уверены, что все случилось из-за ротвейлера Дуайта.
На днях звезда боевиков избавился от портрета жены на плече.
В браке с нынешней супругой звезда боевиков уже четверть века.
Певица приобрела особняк звезды боевиков в Беверли-Хиллз.
Актеров связывает многолетняя дружба.
Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне снимется в третьей части фильма «Стражи Галактики».
Поклонники в восторге от нового видео.
Картины Сталлоне могут казаться красивыми или грубыми, искусными или нет, но они не могут оставить зрителей равнодушными, поскольку в них живет тайна переживаний. Художницу Оксану Крупнову
17 марта в большом зале Филармонии Андрей Кончаловский Творческий вечер “Низкие истины и возвышающий обман» 17 марта в большом зале Филармонии состоится творческий вечер
На сцене ДК Горького 11 октября состоится показ феерической комедии «Оскар» по пьесе Клода Манье «Оскар». Режиссер Петр Штейн впервые на московской сцене представил свою
2 сентября ДК «Ленсовета» один из лучших шоуменов, всегда готовый заразить публику своей энергией. Keith Emerson с программой the best of Emerson, Lake and Palmer 2 сентября в ДК «Ленсовета»
Рэмбо-4 вышел на экраны Петербурга. Неизменный исполнитель роли Рэмбо Сильвестром Сталлоне выступил в этот раз и как режиссер ленты. По сюжету.
Живущий в Филадельфии 50-летний чудаковатый владелец итальянского ресторанчика (Сильвестр Сталлоне) мечется между кладбищем, где похоронена супруга, и офисным зданием, где менеджером среднего звена трудится его непутевый сын.
Андрей Аршавин: - Как на экране стать самим собой, пусть лекцию прочтет мне Броневой.Фото: Иван Тимошин. В Петербурге задумали...
Бой за звание чемпиона мира по армрестлингу прошел недавно в Ялте в рамках международного арм-шоу. «Вести-спорт» располагают эксклюзивными кадрами из Крыма.
Оригинальную тренировку провел питерский супертяжеловес Денис Бахтов при подготовке к битве против Нури Сефери в программе «Око за око».
В Петербурге появился новый диван Minotti, разработанный известным итальянским архитектором Родольфо Дордони. Основательная и одновременно изящная модель NOLAN представлена в студии «Гранд Дизайн.