Сильвестр Сталлоне

Keith Emerson 2 сентября ДК «Ленсовета»

2 сентября ДК «Ленсовета» один из лучших шоуменов, всегда готовый заразить публику своей энергией. Keith Emerson с программой the best of Emerson, Lake and Palmer 2 сентября в ДК «Ленсовета»