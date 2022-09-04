Сильвестр Сталлоне

Петербургская художница Оксана Крупнова посетила выставку картин Сильвестра Сталлоне

Картины Сталлоне могут казаться красивыми или грубыми, искусными или нет, но они не могут оставить зрителей равнодушными, поскольку в них живет тайна переживаний. Художницу Оксану Крупнову