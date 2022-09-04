Джим Керри

Больше артисты так никогда вместе и не работали.
60-летний актер сообщил о завершении карьеры.
На YouTube канале издания IGN опубликован свежий минутный трейлер второй части «Соника в кино». Мировая премьера экранизации приключений про антропоморфного ежа состоится 8 апреля 2022 года.
Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала два тизера второй части фильма «Соник в кино».
Во время вручения премии «Признание поколения» 36-летняя актриса Скарлетт Йоханском была облита зеленой красной собственным мужем Колином Джоста. Инцидент произошел во время вручения кинопремии MTV.
Поклонники уверены, что новый образ поможет артисту выйти на новый уровень в карьере.
Завтра в «Открытой гостиной» пройдут чтения книги «Раз сом, два сома» американского писателя и мультипликатора Теодора Гайзеля, который издавался под псевдонимом Доктор
В кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Гранд Каньон» зрители становятся участниками самых нашумевших блокбастеров при помощи инновационной технологии кинопоказа 4DX. Из всех существующих на
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Защитник «Зенита», отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте ФК "Зенит", рассказал о том, как проходит его изучение русского языка, кого из нападающих премьер-лиги он
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