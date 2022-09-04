Все новости / Джим Керри

Джим Керри

Общество
Вышел трейлера «Соника 2 в кино», в котором показали битву с Наклзом
На YouTube канале издания IGN опубликован свежий минутный трейлер второй части «Соника в кино». Мировая премьера экранизации приключений про антропоморфного ежа состоится 8 апреля 2022 года.
03 мар 2022 13:43
Шоу-бизнес
Муж актрисы Скарлетт Йоханссон облил ее зеленой краской во время вручения премии
Во время вручения премии «Признание поколения» 36-летняя актриса Скарлетт Йоханском была облита зеленой красной собственным мужем Колином Джоста. Инцидент произошел во время вручения кинопремии MTV.
18 май 2021 17:52
Город
Интерактивное представление ждет детей и их родителей на чтении книги «Раз сом, два сома»
Завтра в «Открытой гостиной» пройдут чтения книги «Раз сом, два сома» американского писателя и мультипликатора Теодора Гайзеля, который издавался под псевдонимом Доктор
04 июл 2017 11:10
Шоу-бизнес
Книга известного голливудского тренера по актерскому мастерству
Ивана Чаббак Мастерство актера: Техника Чаббак ИВАНА ЧАББАК Голливудский тренер по актерскому мастерству, основатель и директор одноименной студии, создатель прогрессивной и широко применяемой
20 май 2013 16:17
Эксклюзив
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