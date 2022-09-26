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Певица Адель

Шоу-бизнес
«Мне очень, очень жаль»: Адель со слезами на глазах извинилась за перенос концерта
Британская поп-певица Адель сообщила своим фанатам неприятное известие о переносе своих концертов в Лас-Вегасе. В планы артистки вмешался ковид. Видеозапись опубликована на ее странице в Instagram.
21 янв 2022 11:16
Шоу-бизнес
Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал! 
23 янв 2020 13:36
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