У селебрити тоже бывают трудные дни.
Артистка изменилась кардинально.
Поклонники сетуют, что девушка занимается чем угодно, только не спортом.
Певица приобрела особняк звезды боевиков в Беверли-Хиллз.
Певица активно развивает свою карьеру
Британская поп-певица Адель сообщила своим фанатам неприятное известие о переносе своих концертов в Лас-Вегасе. В планы артистки вмешался ковид. Видеозапись опубликована на ее странице в Instagram.
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Певицу оскорбила неосведомленность репортера
Британская исполнительница Адель представила свой четвёртый студийный альбом «30», анонсированный в октябре. Ее третья пластинка, вышла в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Британская певица Адель выпустила долгожданный клип на песню Easy On Me — сингл вышел на YouTube 15 октября, набрав за первые два часа более 3 млн просмотров. Подробности сообщает «Слово и Дело».
Доходы артистка получает лишь от альбомов и синглов прошлых лет.
Поклонников разочаровали творческие планы артистки.
Поклонники не одобрили желания певицы приобщиться к чужой культуре.
Певица не только сбросила лишние килограммы, но и изменила прическу.
Гарик Харламов предложил весело провести время всей компанией из несуразного рейтинга.
Герцог регулярно ходил в гости к популярной певице.
Артистка перестала готовить и прибегла к услугам службы доставки.
Королевская семья закрылась от общества, но встретилась с проблемами.
Даже во время карантина певица устроила небольшую вечеринку в честь дня рождения.
Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал!