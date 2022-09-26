Певица Адель

Вчера и сегодня: как сейчас выглядят повзрослевшие юные актеры из сериалов двухтысячных

Во времена "нулевых" на телевидении не было такого количества молодежных шоу, cериалов и реалити, как сегодня. Любая премьера встречалась на ура — ведь и Вк с Инстаграмом тоже не было. А что делать после школы, если заняться нечем? Смотреть любимый сериал!