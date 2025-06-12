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«Напоминает Вашингтон»: почему иностранцы сравнивают Петербург со столицей США

Опубликовано: 12 июня 2025 23:01
Петербург
«Напоминает Вашингтон»: почему иностранцы сравнивают Петербург со столицей США
Городовой ру

Зарубежные гости не остаются равнодушными после путешествия по Северной столице России.

Санкт-Петербург — город, который неизменно производит сильное впечатление на иностранцев, вызывая у них самые разные эмоции и ассоциации.

От восхищения архитектурой и культурой до удивления бытовыми особенностями и климатом. Отзывы зарубежных гостей отражают их удивление от Северной столицы.

Архитектура и культурное наследие

Многие иностранцы отмечают великолепие и изысканность петербургских дворцов, улиц и набережных. Современные туристы и студенты восхищаются Невским проспектом, Эрмитажем, Мариинским театром и другими культурными достопримечательностями.

«Это город, который видишь как бы на множестве разных уровней: растянутое расположение (но хорошая внутренняя организация), богатство истории, богатство богатства, что можно наблюдать во всех этих роскошных дворцах, и причудливая картина необузданного капитализма там, где столько десятилетий царил коммунизм», — пишут иностранцы.

Известные зарубежные знаменитости, такие как Мэрил Стрип и Сильвестр Сталлоне, называли Петербург «драгоценным камнем» и сравнивали его цвета с итальянскими.

Климат и световой режим

Северный климат Петербурга с его холодными зимами и долгими периодами без солнечного света вызывает у многих иностранцев трудности. Месяцы с коротким световым днём воспринимаются как испытание, а белые ночи — как уникальное и незабываемое явление, создающее особую атмосферу города.

«Санкт-Петербург — один из самых классных городов, где мне довелось побывать. Когда я вышла по Невскому проспекту на набережную, заходящее солнце зажгло золотые купола соборов и церквей. Я наблюдала это сияние, слушая плеск воды о гранитные ступени. Никогда в жизни я не чувствовала красоту города так, как здесь», — восхищаются зарубежные гости Петербурга.

Впечатления студентов и туристов

Современные студенты из разных стран, приезжающие по обмену, часто говорят, что Петербург заставляет их по-новому взглянуть на мир. Им нравится необычная еда, например, гречка и пышки, а также возможность найти тихие уголки для уединения в шумном городе.

Туристы сравнивают Петербург с другими городами и отмечают его величие.

«Неудивительно, что Санкт-Петербург называют «Северной Венецией». Только вот по сравнению с его реками и каналами Венеция кажется карликовой. Своей четкой планировкой и бесконечно длинными проспектами Петербург напоминает Вашингтон. Но каким же карликовым кажется и Вашингтон в сравнении!» — пишет иностранец.

Санкт-Петербург глазами иностранцев — это город контрастов и глубокой культуры, который одновременно восхищает и удивляет. Его архитектурная красота и культурное наследие оставляют неизгладимое впечатление.

Именно поэтому Петербург остается одним из самых привлекательных городов мира для туристов и студентов.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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