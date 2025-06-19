«Дерябнуть» и «Лимитчик»: 7 слов из СССР, которые вряд ли можно услышать сегодня

7 архаичных слов, которые расскажут о советской жизни больше, чем учебники истории.

Есть много слов из советского прошлого, которые сейчас уже практически вышли из речи жителей и были заменены современными синонимами. Молодежи младше 30 лет эти слова навряд ли будут понятны.

Манекенщица — Фотомодель: От советской скромности до мирового признания

Словом, образованным от манекена, в советское время называли немногочисленных представительниц модной индустрии, которые демонстрировали на модных показах новые модели одежды.

Именно они показывали первые в СССР макси-юбки и мини-бикини. Наиболее звездными манекенщицами в Союзе были Регина Збарская и Татьяна Чапыгина. В 90-х годах было позаимствовано английское слово модель, к которому иногда для большей понятности добавляли «фото».

Бензоколонка — Заправка: От «Королевы бензоколонки» до АЗС

Где-то до 1980-х годов именно так в разговоре называли бензозаправочную станцию, от заправочной (бензиновой) колонки, которая качала бензин в машину и считала литры. Как в фильме «Королева бензоколонки» 1962 года.

Со временем официально пункт заправки топливом стали называть автозаправочными станциями, число колонок на одной станции становилось все больше, а на картах и навесах их сокращенно стали указывать как АЗС в дополнение к слову бензин.

Так, постепенно заправка и вытеснила более длинное слово бензоколонка. Иногда сейчас говорят и просто АЗС.

Дерябнуть — Бухнуть: Спиртное на троих и воровской арго

Это слово в разговорной речи означало то же самое, что и «сообразить на троих», т.е. выпить спиртного, обычно залпом.

Как пишет «Уголок урбаниста», в 90-е годы было вытеснено традиционным сейчас словом «бухнуть» из воровского арго.

Тамада — Ведущий мероприятий: От кавказских корней до ивент-менеджера

Слово имеет кавказские корни и означало ведущего на советских свадьбах и банкетах. Со временем слово тамада стало как клише низкого уровня проведения мероприятия, с сальными шутками и конкурсами, несмешными приевшимися шутками и т.д.

Сейчас все называют себя именно ведущими мероприятий или даже модным словом ивент-менеджер.

Лимитчик — Замкадыш, понаехавший: Прописка, квоты и дискриминация

В СССР так свысока называли приезжих из провинции в крупные города для трудоустройства по квотам крупных заводов и трестов на непопулярные у местных жителей низкооплачиваемых рабочих специальностях вроде маляра, крановщика или уборщицы, так называемый лимит прописки.

Основным бонусом была возможность получить отдельную квартиру через 10 лет работы. В 90-е годы требования в части привязки проживания к прописке были существенно смягчены, и слово стало неактуальным.

Их заменили иные уничижительные слова, как замкадыш (от кольцевой дороги МКАД, которая опоясывает Москву) или просто понаех(авший).

Качалка — Фитнес: От подвалов с гирями до бассейнов и СПА

Полуподпольные коммерческие тренажерные залы, где жали штангу, боксировали грушу, обучались единоборствам, получили распространение в 1980-е годы на волне разгула рэкета и популярности боевиков с Арнольдом Шварцнеггером, Сильвестром Сталлоне и Брюсом Ли.

Часто в народе их называли просто качалками из-за основного предназначения накачивать мышцы, чтобы было проще дать сдачи.

К началу 2000-х годов качалки в подвалах стали окультуриваться до современных крупных тренажерных залов с многочисленными секциями и иногда даже бассейном и СПА, которые на западный манер именуются фитнес-клубами.

Одна из их особенностей — только абонементное посещение, чтобы отсеять часть людей с низкой платежеспособностью.

Передовик, стахановец, ударник — Работник месяца, лучший работник: От значков и досок почета до западных компаний

В СССР так гордо называли работников (обычно рабочих специальностей), которые имели высокую производительность труда, перевыполняли планы производства, участвовали в соцсоревнованиях и показывали другим пример сознательного отношения к труду.

Их портреты обычно висели на досках почета у заводских проходных, а их парадные костюмы украшали значки «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования» и др.

Один таких из самых известных передовиков — шахтер Алексей Стаханов, в честь которого было названо стахановское движение.

С 90-х годов таких работников в западных компаниях стали называть на западный манер работником месяца и так же вешать фотографию отличившегося на стену в пример другим.

Язык — живой организм, который постоянно меняется

Эти семь слов — лишь малая часть богатого наследия советской эпохи. Они напоминают о том, как меняется язык и как вместе с ним меняется жизнь.