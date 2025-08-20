От 100 до 360 рублей за час: где в Петербурге придется больше заплатить за парковку

Теперь на загруженной парковке цена за стоянку автомобиля увеличится почти в 3 раза.

Власти Санкт-Петербурга готовятся ввести новые тарифы на платную парковку уже через месяц-полтора. Главная цель — разгрузить улицы центра и сделать парковку более справедливой и удобной.

Почему решили менять тарифы?

Сейчас стоимость платной парковки в городе повсюду одинаковая — 100 рублей в час. Но эта единая цена не решает проблему загруженности стоянок, особенно в центральных районах.

Тариф в 100 рублей не стимулирует людей оставлять машины на бесплатных перехватывающих парковках или пересаживаться на общественный транспорт, пишет Фонтанка.

Чтобы исправить ситуацию, власти решили сделать тарифы дифференцированными — в зависимости от того, как загружена парковочная зона.

Как будут работать новые тарифы?

Зоны города разделят на 4 категории по уровню загруженности парковочных мест.

Количество мест Стоимость Если занято меньше 50% мест Стоимость останется минимальной, 100 рублей в час Если занято от 50% до 70% Тариф вырастет до 200 рублей При загрузке от 70% до 85% Плата составит 280 рублей Где занято более 85% мест Цена достигнет 360 рублей в час

Таким образом, там, где парковаться сложно, придется платить больше, а в менее загруженных районах — меньше. Повешение не коснется тех, кто проживает рядом.

Это должно заставить некоторых водителей оставить машину дома или пересесть на общественный транспорт.

Куда пойдут деньги от повышения тарифов?

Дополнительные поступления от платных парковок планируется направить на цифровизацию транспортной инфраструктуры Петербурга. Город будет вкладываться в умные системы контроля.

Кроме того, обсуждается инициатива сделать въезд на автомобиле в центр города платным.