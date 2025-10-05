«Никогда не покупайте китайскую керамику»: стоит ли верить популярной сетевой страшилке о кружках?

В соцсетях разогнали новую страшилку: якобы китайская керамическая посуда вызывает рак. Заметки под названием «Никогда не покупайте китайскую керамику» можно найти в огромном количестве.

Формулировки драматичные: «это патоген и угроза онкозаболевания». Звучит убедительно, если верить каждому пересланному сообщению в мессенджерах. Но Роспотребнадзор официально заявил: это фейк, передает Ura.

Керамическая посуда, в том числе китайская, сама по себе абсолютно безопасна. Более того, у неё есть масса достоинств: она сохраняет температуру еды, регулирует влажность, подходит для духовки и хорошо хранит продукты. Никакой «онкологии от кружки» учёные не фиксировали.

Есть, правда, важное «но»: как только на поверхности появляется скол или трещина, риск действительно возрастает. Из повреждённого слоя керамики могут выделяться соли тяжёлых металлов, и именно поэтому Роспотребнадзор напоминает — пользоваться целой, неповреждённой посудой можно спокойно, а треснувшую лучше сразу отправить в мусорное ведро.

Таким образом, история про «опасный китайский сервиз» — очередная байка. Реальные правила просты: беречь посуду, следить за её целостностью и не доверять сомнительным вбросам в соцсетях.