Наташа Ростова устроила бал, а СПб с Москвой провод объединял: 12 января в истории Петербурга

Этот день демонстрирует, как стремительно развивался город на Неве, переходя от парусной навигации к междугородней телефонной связи и великим военным победам.

Двенадцатое января — дата, отмеченная в петербургской истории событиями, представляющими собой поразительный спектр человеческой деятельности: от фундаментальных научных трудов и государственных реформ до культурных дебютов и переломных военных операций.

1733: Навигация Арктики

12 января 1733 года увидело свет руководство «Сокращенная навигация по карте де-Редукцион» — первое на русском.

Автор — Степан Гаврилович Малыгин, вожак западного отряда Великой Северной экспедиции, мастер штурманского искусства и первопроходец арктических вод. Книга стала библией для мореходов, расширяя горизонты Российской империи.

1772: Рождение реформатора

В тот же день 1772 года в селе Черкутино Московской губернии (ныне Собинский район Владимирской области) появился Михаил Михайлович Сперанский.

Гений реформ эпохи Александра I и Николая I, действительный член Императорской Российской академии с 1831 года и академик с 1819-го. Его перо перековало законы империи.

1810: Бал Наташи Ростовой

12 января 1810 года в доме на Английской набережной у «екатерининского вельможи» закружился первый бал Наташи Ростовой — сцена из «Войны и мир» Льва Толстого.

Император Александр I, дипломаты — вся элита Петербурга. Шампанское лилось, вальсы вихрились, а юная героиня покоряла сердца.

1898: Голос из Москвы

Торжество связи — 12 января 1898 года: открыта междугородняя телефонная линия Москва—Санкт-Петербург длиной 660 километров, рекорд Европы среди воздушных.

Молебны, шампанское министра Ивана Горемыкина в тост за государя. Проект — Павел Войнаровский, стройка — А.А. Новицкий из Риги.

Совершалось двести звонков ежедневно; к 1913-му линии дотянули до Таллина и Хельсинки.

1907: Премьера «Балаганчика»

12 января 1907 года в театре В.Ф. Комиссаржевской — премьера лирической драмы Александра Блока «Балаганчик» под рукой Всеволода Мейерхольда.

Зал кипел: очевидец отмечал «никогда ни до ни после не наблюдал такой непримиримой оппозиции и такого восторга поклонников в зрительном зале».

Пьеса прошла 17 раз, но второй сборник Блока «Нечаянная радость» Андрей Белый и теургисты заклеймили изменой — «кощунственной» пародией на соловьевские чаяния, по Корецкой И.В.

1943: Прорыв «Искрой»

12 января 1943 года в 9:30 утра грохот «Катюш» разорвал тишину — старт операции «Искра». Артиллерия подготовила почву, тысячи солдат ринулись на лед Невы.

18 января в Рабочих поселках №5 и №1 встретились фронты; ночью 19-го радио Ленинграда объявило: блокада прорвана. Кампания 12—30 января открыла коридор к Ладоге.

