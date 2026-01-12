Наташа Ростова устроила бал, а СПб с Москвой провод объединял: 12 января в истории Петербурга

Двенадцатое января — дата, отмеченная в петербургской истории событиями, представляющими собой поразительный спектр человеческой деятельности: от фундаментальных научных трудов и государственных реформ до культурных дебютов и переломных военных операций.
1733: Навигация Арктики
12 января 1733 года увидело свет руководство «Сокращенная навигация по карте де-Редукцион» — первое на русском.
Автор — Степан Гаврилович Малыгин, вожак западного отряда Великой Северной экспедиции, мастер штурманского искусства и первопроходец арктических вод. Книга стала библией для мореходов, расширяя горизонты Российской империи.
1772: Рождение реформатора
В тот же день 1772 года в селе Черкутино Московской губернии (ныне Собинский район Владимирской области) появился Михаил Михайлович Сперанский.
Гений реформ эпохи Александра I и Николая I, действительный член Императорской Российской академии с 1831 года и академик с 1819-го. Его перо перековало законы империи.
1810: Бал Наташи Ростовой
12 января 1810 года в доме на Английской набережной у «екатерининского вельможи» закружился первый бал Наташи Ростовой — сцена из «Войны и мир» Льва Толстого.
Император Александр I, дипломаты — вся элита Петербурга. Шампанское лилось, вальсы вихрились, а юная героиня покоряла сердца.
1898: Голос из Москвы
Торжество связи — 12 января 1898 года: открыта междугородняя телефонная линия Москва—Санкт-Петербург длиной 660 километров, рекорд Европы среди воздушных.
Молебны, шампанское министра Ивана Горемыкина в тост за государя. Проект — Павел Войнаровский, стройка — А.А. Новицкий из Риги.
Совершалось двести звонков ежедневно; к 1913-му линии дотянули до Таллина и Хельсинки.
1907: Премьера «Балаганчика»
12 января 1907 года в театре В.Ф. Комиссаржевской — премьера лирической драмы Александра Блока «Балаганчик» под рукой Всеволода Мейерхольда.
Зал кипел: очевидец отмечал «никогда ни до ни после не наблюдал такой непримиримой оппозиции и такого восторга поклонников в зрительном зале».
Пьеса прошла 17 раз, но второй сборник Блока «Нечаянная радость» Андрей Белый и теургисты заклеймили изменой — «кощунственной» пародией на соловьевские чаяния, по Корецкой И.В.
1943: Прорыв «Искрой»
12 января 1943 года в 9:30 утра грохот «Катюш» разорвал тишину — старт операции «Искра». Артиллерия подготовила почву, тысячи солдат ринулись на лед Невы.
18 января в Рабочих поселках №5 и №1 встретились фронты; ночью 19-го радио Ленинграда объявило: блокада прорвана. Кампания 12—30 января открыла коридор к Ладоге.
