Минпромторг прикрыл лавочку для KIA и VW: публикуем список автомобилей, скоро они заменят иномарки на дорогах

Теперь только наше или китайское, но собранное в РФ.

Если вы привыкли вызывать Solaris, Rio или Polo — забудьте. Государство решило: с 2026 года в такси останется только своё, отечественное. Минпромторг утвердил первый список машин, которые вообще допустят до работы.

Кто остался в строю

Вместо «корейцев» и прочих «варягов» пассажиров будут возить:

LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel

УАЗ: Патриот, Хантер

Sollers: SP7

Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE

Voyah: Free, Dream, Passion

Москвич: 3, 3е, 6, 8

Что это значит для пассажиров и таксопарков

Таксопарки теперь должны думать не о том, где взять подержанный Solaris, а как закупить «Весты» и «Москвичи». Власти обещают обновлять список и добавлять новые модели, если производство локализуют в России. Перевод — хотите возить людей за деньги, покупайте то, что одобрил Минпромторг.

Сроки и поблажки

Переход растянут до 2033 года, но расслабляться нечего. До марта 2026-го можно дожать старый парк и ещё возить иномарки. Потом — всё. Для Калининграда и Сибири сделали отсрочку до 2028-го, для Дальнего Востока — до 2030-го, передает Garant.