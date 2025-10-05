Городовой / Общество / Минпромторг прикрыл лавочку для KIA и VW: публикуем список автомобилей, скоро они заменят иномарки на дорогах
Минпромторг прикрыл лавочку для KIA и VW: публикуем список автомобилей, скоро они заменят иномарки на дорогах

Опубликовано: 5 октября 2025 21:00
такси
Фото: Городовой.ру

Теперь только наше или китайское, но собранное в РФ.

Если вы привыкли вызывать Solaris, Rio или Polo — забудьте. Государство решило: с 2026 года в такси останется только своё, отечественное. Минпромторг утвердил первый список машин, которые вообще допустят до работы.

Кто остался в строю

Вместо «корейцев» и прочих «варягов» пассажиров будут возить:

  • LADA: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel
  • УАЗ: Патриот, Хантер
  • Sollers: SP7
  • Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE
  • Voyah: Free, Dream, Passion
  • Москвич: 3, 3е, 6, 8

Что это значит для пассажиров и таксопарков

Таксопарки теперь должны думать не о том, где взять подержанный Solaris, а как закупить «Весты» и «Москвичи». Власти обещают обновлять список и добавлять новые модели, если производство локализуют в России. Перевод — хотите возить людей за деньги, покупайте то, что одобрил Минпромторг.

Сроки и поблажки

Переход растянут до 2033 года, но расслабляться нечего. До марта 2026-го можно дожать старый парк и ещё возить иномарки. Потом — всё. Для Калининграда и Сибири сделали отсрочку до 2028-го, для Дальнего Востока — до 2030-го, передает Garant.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
