Новый год подкрался с «Петроградской»: у метро установили первые украшения

В последние дни на улицах Санкт-Петербурга стали появляться новогодние украшения. Особое внимание прохожих привлекли декорации возле станции метро «Петроградская».
Здесь на фонарных столбах вдоль Каменноостровского проспекта установили светящиеся шары, привязанные к металлическим конструкциям, сообщает «МК в Питере».
Местные жители утверждают, что новогоднее оформление около станции со стороны площади Льва Толстого не меняются из года в год. Все эти украшения традиционно создают праздничное настроение для горожан.
Официальные сообщения указывают, что работы по оформлению начались еще 13 ноября. Первыми места для монтажа выбрали Московский проспект, Литейную улицу, набережную реки Фонтанки и несколько центральных скверов.
Новогодние гирлянды и декорации уже можно увидеть на части городских мостов — в их числе Красногвардейский, Могилевский, Старо-Никольский и другие переправы в Адмиралтейском районе.
Ранее сообщалось, что главная ёлка города будет установлена к 20 декабря.