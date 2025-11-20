Последний акт «чудес»: как «маг» покинул Петербург, оставив после себя легенды

Чем занимался практик «таинственных наук» в городе и правда ли превращал воду в золото?

В 1779 году в Санкт-Петербург прибыл необычный визитер, обладавший дипломом испанского полковника Феникса.

Это был Джузеппе Джованни Батиста Винченцо Пьетро Антонио Маттео Франко Бальсамо, более известный как граф Калиостро — фигура, чье девятимесячное пребывание в столице Российской империи до сих пор окутано завесой сплетен, слухов и скандальных подробностей.

Тем не менее, место его проживания в Петербурге установлено с абсолютной точностью.

Прибытие «Великого Мага» и его апартаменты

Благодаря объявлениям в газете «Санкт-Петербургские ведомости», известно, что граф останавливался «в доме г. генерал-поручика Виллера на Дворцовой набережной».

Этот дом, расположенный на углу Гагаринской и Кутузовской набережной, сохранился по сей день. Конечно, его внешний вид и внутренняя планировка значительно изменились с тех пор, когда он имел всего два этажа.

Калиостро прибыл из Митавы, где уже успел произвести фурор среди почитателей «таинственных наук», демонстрируя превращение подручных средств в золото, практикуя «животный магнетизм» и раскрывая загадки масонства.

В Митаве он пользовался покровительством графа Медема и даже использовал его дочь Шарлотту в качестве медиума, что обеспечило ему солидные рекомендательные письма для дальнейших, более амбициозных планов в столице империи.

Масонские связи и публичные представления

Основной «заинтересованной стороной» в Петербурге стал Иван Перфильевич Елагин — влиятельный придворный и Великий мастер Провинциальной великой ложи в Санкт-Петербурге.

Его, как самого знаменитого масона России, интересовали секреты «высоких степеней» вольных каменщиков, а не публичные чудеса.

Тем не менее, существует множество легенд о том, что именно алхимические опыты на Елагином острове и их неудачи привели к ссоре между Иваном Перфильевичем и заезжей «звездой».

Калиостро, однако, понимал, что масонство лишь «входной билет». В снятых им апартаментах он открыл зал для спиритических сеансов и лавку «чудодейственных» лекарственных препаратов.

Активно используя слухи и рекомендации в столичном свете, он стремительно перемещался по Петербургу, вызывая духов умерших, «магнетизируя» публику, «увеличивая» размеры драгоценных камней и золотых изделий.

Его «коронным номером» стало исцеление безнадежно больных.

«Исцеление» князя Гагарина и первые трения

Самое известное и скандальное «исцеление» связано с масонством. К графу обратился князь Гавриил Петрович Гагарин, бывший в ту пору гроссмейстером одной из крупнейших отечественных масонских лож.

Его малолетний сын Павел был тяжело болен, и врачи считали его состояние неизлечимым.

Согласно сохранившимся рассказам, Калиостро согласился помочь «брату», но весьма своеобразным образом: он забрал мальчика к себе домой на набережную, практически месяц никого к нему не допускал, а затем вернул ребенка полностью исцеленным.

Эта история вызвала волну слухов о подмене и убийстве, но Гавриил Петрович безоговорочно признал своего сына.

Эта история стала «первым звонком» для предприимчивого Калиостро. Его «чудеса» давно вызывали раздражение у столичных медиков, особенно придворных.

Однако они роптали с опаской, поскольку граф умудрился заручиться покровительством всесильного Григория Александровича Потемкина.

Потемкинский фавор и «тайная» причина

Существуют разные версии причин этого фавора. Одни утверждают, что всё дело было в неких удачных фокусах с золотом.

Другие, более прагматичные, полагали, что причина потемкинского расположения крылась не в «волшебном золоте», а в 25-летней знойной красавице Лоренце — жене Калиостро.

Эта версия представляла собой куда более серьезный «звонок», поскольку стареющая императрица Екатерина II отнюдь не поощряла подобные «шалости» Потемкина.

Спокойный отъезд и наследие «Мага»

Все рассказы о «высылке» и легендарном выезде «сразу через четыре заставы» — это очередная сказка, коих в этой истории предостаточно.

Калиостро покинул Петербург и дом на Дворцовой набережной совершенно спокойно, трижды опубликовав в газете извещение о своем отъезде, как и было положено в те времена.

Первое объявление об отъезде «Г. графа Калиостро, гишпанского полковника…» было опубликовано 1 октября 1779 года. Позднее императрица Екатерина напишет Циммерману:

«…о Калиострове пребывании в Петербурге я ничего верного сказать не знаю. По слуху же, однако, известно, что хотя он и там разными чудесными выдумками мог на несколько времени обмануть некоторых особ, но в главном своем намерении ошибся».

«Исцеленный сын» — Павел Гаврилович Гагарин — прожил долгую и бурную жизнь.

Ему предстояло стать супругом фаворитки императора Павла Анны Петровны Лопухиной, мальтийским кавалером, заметным, хотя и своеобразным деятелем уже александровской эпохи и известным деятелем русского масонства.

Скончался он только в 1850 году в возрасте 72 лет, оставив после себя шлейф загадочных историй, одной из которых стало пребывание его отца в доме на Дворцовой набережной.