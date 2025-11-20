Жёлтая тревога в Петербурге до 21 ноября: гололёд превратит тротуары в каток

В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий. Такой режим сохранится до 8 часов утра 21 ноября.
На отдельных участках автодорог ожидаются гололедица, а с утра и до вечера возможны ледяные и снежные отложения на поверхности дорог и тротуаров.
Специалисты отмечают, что неблагоприятная обстановка повышает вероятность несчастных случаев для водителей и пешеходов.
В городской администрации рекомендуют жителям воздержаться от поездок на личных автомобилях при возможности. Особое внимание нужно уделять переходам через улицы и передвижению по скользким тротуарам.
По словам властей, тщательное соблюдение осторожности поможет сократить число аварий и других происшествий. В таких ситуациях особенно важно пользоваться подходящей обувью и выбирать безопасные маршруты.
Ранее сообщалось, что спрос на услуги по подготовке автомобилей к зимнему сезону в Петербурге значительно возрос, а вместе с ним и цена.