Городовой / Город / Жёлтая тревога в Петербурге до 21 ноября: гололёд превратит тротуары в каток
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шашлык, водка и «странные» блюда: что американцы полюбили в советской кухне Общество
Хватит мечтать о Питере: реальная сумма, чтобы жить, а не выживать Город
Петергоф без билета? На «Подвиг возрождения» пускают бесплатно до конца года Город
Гороскоп отдыхает: турист в Петербурге увидел во сне звёзды и выиграл 30 млн рублей Город
«Начал наносить удары»: актер из«Сумерек» сцепился с петербуржцем на улице Восстания Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Жёлтая тревога в Петербурге до 21 ноября: гололёд превратит тротуары в каток

Опубликовано: 20 ноября 2025 20:30
Жёлтая тревога в Петербурге до 21 ноября: гололёд превратит тротуары в каток
Жёлтая тревога в Петербурге до 21 ноября: гололёд превратит тротуары в каток
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Водителям рекомендовано по возможности не пользоваться личными автомобилями.

В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий. Такой режим сохранится до 8 часов утра 21 ноября.

На отдельных участках автодорог ожидаются гололедица, а с утра и до вечера возможны ледяные и снежные отложения на поверхности дорог и тротуаров.

Специалисты отмечают, что неблагоприятная обстановка повышает вероятность несчастных случаев для водителей и пешеходов.

В городской администрации рекомендуют жителям воздержаться от поездок на личных автомобилях при возможности. Особое внимание нужно уделять переходам через улицы и передвижению по скользким тротуарам.

По словам властей, тщательное соблюдение осторожности поможет сократить число аварий и других происшествий. В таких ситуациях особенно важно пользоваться подходящей обувью и выбирать безопасные маршруты.

Ранее сообщалось, что спрос на услуги по подготовке автомобилей к зимнему сезону в Петербурге значительно возрос, а вместе с ним и цена.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью