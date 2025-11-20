Хватит мечтать о Питере: реальная сумма, чтобы жить, а не выживать

Расчеты показывают, что для базового комфорта в Северной столице необходима сумма, которая может удивить.

Вопрос о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы не просто существовать, а жить полноценной жизнью в Санкт-Петербурге, волнует многих.

Особенно остро эта проблема встает, когда речь идет о тех, кто не имеет собственного жилья и вынужден полагаться на съемные квадратные метры.

Шокирующая правда о ценах в Питере

Для начала, стоит учесть, что у большинства жителей нет собственного жилья, поэтому в расчетах будет фигурировать цена на съемное жилье в пересчете на одного человека.

К примеру, аренда однокомнатной квартиры на Васильевском острове обойдется в среднем в 50–60 тысяч рублей в месяц. Если прибавить коммунальные платежи и округлить, то только на жилье потребуется около 60 тысяч рублей.

Кто-то может возразить, что можно снять квартиру в Мурино за 30 тысяч, однако, по опыту, цены там также далеки от минимальных, и выбор жилья во многом зависит от места работы.

Предположим, что человеку удобнее жить ближе к центру, и он не готов тратить много времени на дорогу. В этом случае, аренда в более отдаленных районах становится нелогичной.

Сколько стоит «обычное» существование?

Далее переходим к другим базовым расходам — питанию. При графике 5/2, когда большинство работает в офисе, обеды в кафе при офисах могут обойтись примерно в 700 рублей в день.

Это составляет 14 тысяч рублей в месяц (700₽ × 5 дней × 4 недели). Дополнительно, на продукты из магазина потребуется около 10 тысяч рублей в месяц.

Если добавить два похода в кафе с друзьями по выходным (примерно 4 тысячи рублей в месяц), то общая сумма на питание составит около 28 тысяч рублей.

Реальная сумма, чтобы жить, а не выживать

Следующая статья расходов — транспорт. Предположим, что автомобиля нет, и расходы на метро и редкие поездки на такси составят около 5 тысяч рублей в месяц.

Связь, включая оплату всех подписок и интернета, обойдется примерно в 4 тысячи рублей в месяц.

Развлечения и досуг — походы в кино, спортзал, на мастер-классы — потребуют около 10 тысяч рублей в месяц.

На одежду и покупки для дома, например, обновление обуви к зимнему сезону и покупку пуховика, уйдет примерно 15 тысяч рублей (хотя эта сумма может быть и больше, это лишь усредненный расчет).

И, наконец, непредвиденные расходы: заболел зуб, сломался кран, день рождения у друга — на это стоит заложить еще около 10 тысяч рублей в месяц.

Сколько нужно в месяц, чтобы дышать полной грудью?

Подводя итог, базовая сумма расходов, рассчитанная без особой роскоши и исходя из минимальных потребностей, составляет:

Категория Сумма, ₽ Жилье (съемное, 1 человек) 60 000 Питание (офисные кафе) 14 000 Питание (продукты в магазине) 10 000 Питание (кафе на выходных) 4 000 Транспорт (метро + такси) 5 000 Связь (подписки, интернет) 4 000 Развлечения (кино, спортзал, мастер-классы) 10 000 Одежда/покупки для дома 15 000 Непредвиденные расходы 10 000 Общая сумма 132 000

Эти расчеты демонстрируют, что для относительно комфортного существования в Санкт-Петербурге, удовлетворяя базовые потребности, необходимо зарабатывать около 132 тысяч рублей в месяц.

Эта сумма является лишь отправной точкой, не предполагающей особых излишеств, но позволяющей избежать финансового стресса и жить, а не просто выживать.

Цены актуальны на момент публикации.