Гороскоп отдыхает: турист в Петербурге увидел во сне звёзды и выиграл 30 млн рублей

Опубликовано: 20 ноября 2025 19:15
Путешественник обогатился, увидев звездное небо Петербурга.

Житель Мурманской области приехал в Санкт-Петербург и приобрёл три лотерейных билета. После ночного сна, во время которого ему приснились звёзды, он обнаружил, что стал обладателем крупного денежного приза в размере 30 миллионов рублей, сообщают РИА новости.

Победитель рассказал, что во сне он как будто тянулся к звёздам, а утром его ожидала новость о значительном выигрыше.

В последнее время специалисты предупреждают россиян о новой схеме мошенничества, связанной с фальшивыми выигрышами и поддельными лотереями. В правоохранительных органах советуют проявлять осторожность и участвовать только в известных лотереях.

Автор:
Юлия Аликова
