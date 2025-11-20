Гороскоп отдыхает: турист в Петербурге увидел во сне звёзды и выиграл 30 млн рублей

Житель Мурманской области приехал в Санкт-Петербург и приобрёл три лотерейных билета. После ночного сна, во время которого ему приснились звёзды, он обнаружил, что стал обладателем крупного денежного приза в размере 30 миллионов рублей, сообщают РИА новости.
Победитель рассказал, что во сне он как будто тянулся к звёздам, а утром его ожидала новость о значительном выигрыше.
В последнее время специалисты предупреждают россиян о новой схеме мошенничества, связанной с фальшивыми выигрышами и поддельными лотереями. В правоохранительных органах советуют проявлять осторожность и участвовать только в известных лотереях.