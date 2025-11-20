Петергоф без билета? На «Подвиг возрождения» пускают бесплатно до конца года

В музее-заповеднике «Петергоф» можно бесплатно посетить выставку «Подвиг возрождения», организованную к 80-летней годовщине Победы. Экспозиция доступна до конца нынешнего года.
На выставке рассказывается о спасении музейных реликвий, пережитых военных разрушениях и усилиях по восстановлению дворцово-паркового ансамбля.
Для оформления залов применили методы, характерные для театра и кино, чтобы гости смогли прочувствовать дух времени и увидеть масштаб восстановительных работ.
Выставочные залы открыты каждый день с 10:30 до 18:00, кроме вторых и последних понедельников месяца, а также 23 ноября и 7 декабря объявлены выходными.
Вход посетителей завершается в 17:00, а кассы прекращают работу в 16:55.
Входные билеты выдаются бесплатно до 30 декабря 2025 года. Посетители могут заранее оформить билет через интернет либо получить его в кассе непосредственно в день приезда. Экспозиция расположена в Большом Петергофском дворце.
