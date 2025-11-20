Городовой / Город / Петергоф без билета? На «Подвиг возрождения» пускают бесплатно до конца года
Петергоф без билета? На «Подвиг возрождения» пускают бесплатно до конца года

Опубликовано: 20 ноября 2025 19:30
Global Look Press / Roman Denisov

В музее-заповеднике «Петергоф» работает бесплатная выставка «Подвиг возрождения», рассказывающая о спасении и восстановлении дворцово-паркового ансамбля в годы Великой Отечественной войны.

В музее-заповеднике «Петергоф» можно бесплатно посетить выставку «Подвиг возрождения», организованную к 80-летней годовщине Победы. Экспозиция доступна до конца нынешнего года.

На выставке рассказывается о спасении музейных реликвий, пережитых военных разрушениях и усилиях по восстановлению дворцово-паркового ансамбля.

Для оформления залов применили методы, характерные для театра и кино, чтобы гости смогли прочувствовать дух времени и увидеть масштаб восстановительных работ.

Выставочные залы открыты каждый день с 10:30 до 18:00, кроме вторых и последних понедельников месяца, а также 23 ноября и 7 декабря объявлены выходными.

Вход посетителей завершается в 17:00, а кассы прекращают работу в 16:55.

Входные билеты выдаются бесплатно до 30 декабря 2025 года. Посетители могут заранее оформить билет через интернет либо получить его в кассе непосредственно в день приезда. Экспозиция расположена в Большом Петергофском дворце.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему музеи Петербурга открываются ночью только один раз в год.

Юлия Аликова
