Аристократичная скромность: как дом на Васильевском острове в Петербурге стал пристанищем для великих

Санкт-Петербург, город с богатейшей историей, хранит множество архитектурных жемчужин, каждая из которых несет на себе отпечаток времени и судеб своих обитателей.

Одним из таких мест, несомненно, является дом, расположенный по адресу 9-я линия Васильевского острова, 42.

Это здание, построенное в 1881 году по проекту архитектора Николая Монтандра, стало свидетелем значимых событий и пристанищем для выдающихся личностей.

Архитектурное наследие и благотворительность Брусницыных

Скромная, но величественная парадная этого дома, чья аристократичность привлекает внимание, скрывает за собой более глубокую историю, чем может показаться на первый взгляд.

Несмотря на кажущуюся простоту, обусловленную, вероятно, капитальным ремонтом 1976 года, сама планировка дома необычна.

Особенно выделяется коридор первого этажа, уходящий влево и завершающийся изящной аркой, за которой теперь располагается современный лифт — символ соединения эпох.

Вскоре после постройки участок перешел во владение семьи Брусницыных, чей вклад в жизнь города был значителен. Доход от сдачи квартир в этом доме направлялся на содержание «Дома призрения в память Николая и Елены Брусницыных» на Косой линии.

Братья Брусницыны, назвав приют в честь своих усопших родителей, передали его в ведение городского общественного управления, демонстрируя тем самым свою глубокую социальную ответственность.

Алексей Толстой: начало столичной жизни

Лето 1901 года стало особенным для 18-летнего графа Алексея Толстого. После окончания Самарского реального училища он прибыл в столицу с целью поступить в Технологический институт.

В ожидании начала учёбы, он поселился в квартире своей матери, расположенной именно в этом доме на 9-й линии.

Успешно сдав вступительные экзамены, Алексей Толстой затем переехал на 3-ю линию Васильевского острова, но именно это пристанище на 9-й линии стало для него первым шагом в петербургскую жизнь, наполнив его впечатлениями, которые, несомненно, повлияли на его дальнейшее творчество.

Арендаторы сквозь века: от царской России до советской эпохи

До революции среди арендаторов этого дома числились весьма примечательные личности. Среди них был архитектор Александр Бруни, известный как автор великолепной решетки Таврического сада — одного из символов петербургской парковой архитектуры.

Также здесь проживал историк литературы Михаил Лемке, чей вклад в изучение русского литературного процесса неоценим.

С приходом советской власти дом не утратил своей культурной значимости. Среди его жильцов в этот период упоминается скульптор Николай Ясиновский, оставивший свой след в истории изобразительного искусства.

Этот доходный дом, ныне являющийся выявленным объектом культурного наследия Санкт-Петербурга, продолжает хранить память о своих прошлых обитателях, предлагая взглянуть на переплетение судеб и эпох, заключенных в его стенах.