До Петербурга с комфортом: из Брянска впервые пошёл двухэтажный поезд

Опубликовано: 20 ноября 2025 23:30
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Между двумя городами запустят ежедневное железнодорожное сообщение.

С вокзала Брянск-I отправился первый двухэтажный состав, следующий маршрутом Брянск — Санкт-Петербург. Представители Московской железной дороги сообщили, что теперь эти поезда станут курсировать ежедневно.

В составе предусмотрены купейные вагоны, рассчитанные на размещение двух или четырёх пассажиров. Также присоединён вагон-бистро, позволяющий пассажирам перекусить в пути.

Для удобства предусмотрены система климат-контроля, биотуалеты, а также места для зарядки мобильных телефонов в каждом купе. Кроме того, вагоны оборудованы специальными местами для людей с ограниченной подвижностью.

Ранее сообщалось, что компания РЖД планирует внедрять систему биометрической проверки при посадке на поезд пассажиров.

Автор:
Юлия Аликова
