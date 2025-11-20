До Петербурга с комфортом: из Брянска впервые пошёл двухэтажный поезд

С вокзала Брянск-I отправился первый двухэтажный состав, следующий маршрутом Брянск — Санкт-Петербург. Представители Московской железной дороги сообщили, что теперь эти поезда станут курсировать ежедневно.
В составе предусмотрены купейные вагоны, рассчитанные на размещение двух или четырёх пассажиров. Также присоединён вагон-бистро, позволяющий пассажирам перекусить в пути.
Для удобства предусмотрены система климат-контроля, биотуалеты, а также места для зарядки мобильных телефонов в каждом купе. Кроме того, вагоны оборудованы специальными местами для людей с ограниченной подвижностью.
Ранее сообщалось, что компания РЖД планирует внедрять систему биометрической проверки при посадке на поезд пассажиров.