С 1 января в России страховые пенсии вырастут на 7,6%: кому ждать прибавки?

Андрей Пудов, заместитель главы Министерства труда, объявил о запланированном повышении страховых пенсий в России на 7,6%.
Ожидается, что пенсии вырастут на сумму примерно в 2 тысячи рублей, и установленный средний размер по старости достигнет 27,1 тысячи рублей, сообщает ТАСС.
Новые выплаты затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Кроме того, заместитель министра добавил, что с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий. В этот раз повышение составит 6,8% в соответствии с ростом прожиточного минимума. Этот шаг затронет примерно 4,4 миллиона граждан.
Заседание комитета также коснулось инициативы, связанной с возможной адаптацией пенсионной системы для молодого поколения. Идея обсуждается в парламенте, подробности по ней пока не раскрываются.
Пудов подчеркнул, что актуальное решение — обеспечить рост выплат выше инфляции для сохранения уровня жизни пожилых людей.