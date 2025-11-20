Городовой / Город / С 1 января в России страховые пенсии вырастут на 7,6%: кому ждать прибавки?
С 1 января в России страховые пенсии вырастут на 7,6%: кому ждать прибавки?

Опубликовано: 20 ноября 2025 22:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В стране объявлены изменения, которые затронут всех пенсионеров, независимо от их трудовой деятельности.

Андрей Пудов, заместитель главы Министерства труда, объявил о запланированном повышении страховых пенсий в России на 7,6%.

Ожидается, что пенсии вырастут на сумму примерно в 2 тысячи рублей, и установленный средний размер по старости достигнет 27,1 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Новые выплаты затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Кроме того, заместитель министра добавил, что с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий. В этот раз повышение составит 6,8% в соответствии с ростом прожиточного минимума. Этот шаг затронет примерно 4,4 миллиона граждан.

Заседание комитета также коснулось инициативы, связанной с возможной адаптацией пенсионной системы для молодого поколения. Идея обсуждается в парламенте, подробности по ней пока не раскрываются.

Пудов подчеркнул, что актуальное решение — обеспечить рост выплат выше инфляции для сохранения уровня жизни пожилых людей.

Юлия Аликова
Город
