Бесплатное лечение по-новому: какие болезни попали в список, а какие — нет

Опубликовано: 10 января 2026 11:13
 Проверено редакцией
Перечень заболеваний и состояний остался без изменений по сравнению с 2025 годом.

В 2026 году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь по более чем 20 направлениям заболеваний и состояний. Такое решение закреплено в утверждённой правительством программе государственных гарантий на будущий год.

Главной особенностью стало то, что список предоставляемых услуг по сравнению с 2025 годом не изменился, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

Документ предусматривает бесплатное оказание скорой, специализированной, первичной, а также паллиативной медицинской помощи.

В перечень бесплатной помощи по-прежнему включены различные инфекционные и паразитарные заболевания, опухоли, болезни сердечно-сосудистой и кроветворной систем.

Помощь окажут при нарушениях работы эндокринной, нервной, пищеварительной, мочеполовой систем, а также при заболеваниях кожи, костно-мышечной системы, органов зрения и слуха.

Полный список, согласно программе, дополнен случаями травм, отравлений и других последствий внешних факторов.

Бесплатные услуги гарантированы беременным, женщинам в период родов, а также детям при особых состояниях в перинатальном периоде.

Программа учитывает расстройства питания, наследственные патологии, психические расстройства, различные врождённые аномалии и сбои обмена веществ.

Сфера бесплатных услуг включает:

  • лечение инфекций и паразитарных болезней,
  • помощь при опухолях и патологиях крови,
  • заболевания эндокринной и нервной систем,
  • расстройства обмена веществ и иммунные сбои,
  • болезни глаз, ушей, кожи, опорно-двигательного аппарата,
  • травмы, отравления, последствия внешних влияний,
  • перинатальные и хромосомные нарушения.

Бесплатная помощь предоставляется также при заболеваниях рта, за исключением зубного протезирования.

Недавно стало известно, что медицинские организации будут направлять сведения о состоянии здоровья мигрантов в соответствующие государственные ведомства.

Автор:
Юлия Аликова
