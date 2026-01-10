Бесплатное лечение по-новому: какие болезни попали в список, а какие — нет

В 2026 году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь по более чем 20 направлениям заболеваний и состояний. Такое решение закреплено в утверждённой правительством программе государственных гарантий на будущий год.
Главной особенностью стало то, что список предоставляемых услуг по сравнению с 2025 годом не изменился, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.
Документ предусматривает бесплатное оказание скорой, специализированной, первичной, а также паллиативной медицинской помощи.
В перечень бесплатной помощи по-прежнему включены различные инфекционные и паразитарные заболевания, опухоли, болезни сердечно-сосудистой и кроветворной систем.
Помощь окажут при нарушениях работы эндокринной, нервной, пищеварительной, мочеполовой систем, а также при заболеваниях кожи, костно-мышечной системы, органов зрения и слуха.
Полный список, согласно программе, дополнен случаями травм, отравлений и других последствий внешних факторов.
Бесплатные услуги гарантированы беременным, женщинам в период родов, а также детям при особых состояниях в перинатальном периоде.
Программа учитывает расстройства питания, наследственные патологии, психические расстройства, различные врождённые аномалии и сбои обмена веществ.
Бесплатная помощь предоставляется также при заболеваниях рта, за исключением зубного протезирования.
