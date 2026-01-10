Городовой / Город / Горячая экскурсия: в Петербурге будут развивать банный туризм
Горячая экскурсия: в Петербурге будут развивать банный туризм

Опубликовано: 10 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
В последнее время данное направление пользуется возрастающим интересом.

Чиновники Санкт-Петербурга намерены развивать банный и санаторный туризм, отмечая увеличение интереса к этим направлениям.

По утверждению Евгения Панкевича, возглавляющего городской комитет по развитию туризма, город способен предложить многое гостям, поскольку такие виды отдыха становятся всё более востребованными, сообщает ТАСС.

В беседе с журналистами Панкевич рассказал, что тема банного туризма впервые вошла в программу форума в этом году и, вероятно, будет обсуждаться и на следующем. По словам Панкевича:

«Для Петербурга она тоже интересна и актуальна».

Он отметил, что за последние годы количество желающих посетить бани существенно выросло, а таких заведений в городе немало. В Петербурге продолжают работать комплексы, история которых восходит к XIX столетию.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» может получить статус национального.

Автор:
Юлия Аликова
