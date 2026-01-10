Горячая экскурсия: в Петербурге будут развивать банный туризм

Чиновники Санкт-Петербурга намерены развивать банный и санаторный туризм, отмечая увеличение интереса к этим направлениям.
По утверждению Евгения Панкевича, возглавляющего городской комитет по развитию туризма, город способен предложить многое гостям, поскольку такие виды отдыха становятся всё более востребованными, сообщает ТАСС.
В беседе с журналистами Панкевич рассказал, что тема банного туризма впервые вошла в программу форума в этом году и, вероятно, будет обсуждаться и на следующем. По словам Панкевича:
«Для Петербурга она тоже интересна и актуальна».
Он отметил, что за последние годы количество желающих посетить бани существенно выросло, а таких заведений в городе немало. В Петербурге продолжают работать комплексы, история которых восходит к XIX столетию.
