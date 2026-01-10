Неутомимый Овечкин: какую невероятную отметку покорил русский снайпер в НХЛ на этот раз

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной матч, где команда «Вашингтон» добилась уверенной победы над «Чикаго», завершив игру со счётом 5:1. Нападающий Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона», поразил ворота соперников на 54-й минуте встречи.
Помимо него, заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Коннор Маймайкл, Этен Фрэнк и Джастин Сурдиф, сообщает ТАСС.
Команда из Чикаго смогла ответить только одной шайбой, автором которой стал Оливер Мур на 29-й минуте.
Благодаря заброшенному голу Овечкин упрочил свои позиции в числе лучших снайперов в истории лиги. Всего на его счету в матчах регулярного чемпионата теперь 916 голов.
Если учитывать все прошедшие игры, включая стадии плей-офф, общее количество шайб, забитых Овечкиным, достигло 993.
Среди хоккеистов НХЛ этот результат уступает только канадцу Уэйну Гретцки, который за свою спортивную карьеру отличился 1016 раз. При этом у Гретцки были 894 гола в регулярных турнирах и 122 в матчах на выбывание.
Следующий матч хоккеисты из Вашингтона проведут против команды «Нэшвилл» 12 января, причём встреча состоится на площадке соперника. Хоккеисты из Чикаго сыграют с этой же командой на день раньше.
