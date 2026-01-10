Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге

Промышленный сектор Петербурга в 2025 году получил значительную поддержку из городской казны. По словам главы города, предприятия различных масштабов пользовались многочисленными государственными мерами для развития производства.
Как уточнил Александр Беглов, в течение года город предоставил свыше 260 видов субсидий на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.
Особенно активно бизнесу компенсировали расходы, связанные с арендой и приобретением оборудования по договорам лизинга.
Глава города отметил следующее:
«Поддержка передовой промышленности — один из десяти приоритетов развития Петербурга».
Помимо этого, руководители предприятий разных отраслей воспользовались различными city-инициативами, направленными на укрепление производства и обновление технической базы.
Ранее стало известно, что в 2025 году при участии профильного комитета по строительству помощь получили более 800 жителей Ленинградской области.
