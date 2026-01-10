Городовой / Город / Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры Город
Шашлык без вреда: врач раскрыла неожиданные секреты стройности к лету Город
Петербуржцев испытали небеса: в Пулково меняется расписание рейсов Город
Городу на него «плевать»: под Петербургом почти рухнул дворец простолюдинки, ставшей княгиней Город
Неутомимый Овечкин: какую невероятную отметку покорил русский снайпер в НХЛ на этот раз Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге

Опубликовано: 10 января 2026 11:50
 Проверено редакцией
Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге
Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге
Городовой ру

Заводы и фабрики в значительной степени воспользовались мерами государственной поддержки.

Промышленный сектор Петербурга в 2025 году получил значительную поддержку из городской казны. По словам главы города, предприятия различных масштабов пользовались многочисленными государственными мерами для развития производства.

Как уточнил Александр Беглов, в течение года город предоставил свыше 260 видов субсидий на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Особенно активно бизнесу компенсировали расходы, связанные с арендой и приобретением оборудования по договорам лизинга.

Глава города отметил следующее:

«Поддержка передовой промышленности — один из десяти приоритетов развития Петербурга».

Помимо этого, руководители предприятий разных отраслей воспользовались различными city-инициативами, направленными на укрепление производства и обновление технической базы.

Ранее стало известно, что в 2025 году при участии профильного комитета по строительству помощь получили более 800 жителей Ленинградской области.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью