«Five o’clock»: разобрались в возникновении английской привычки пить чай и решили поставить чайник

Чай — национальный символ Британии не меньше, чем королева, биг-бен или двухэтажные автобусы. А привычка пить его в пять вечера стала почти таким же культурным кодом, как мантра «God save the Queen». Но как возник этот ритуал и что в нём особенного?

Королевский старт

Чай пришёл в Англию в середине XVII века — в 1664-м несколько фунтов привезли в подарок королю Карлу II. Настоящим «амбассадором» напитка стала его жена, португальская инфанта Екатерина Брагансская.

Именно она ввела моду пить чай в фарфоровых чашках, а заодно закрепила традицию добавлять молоко — сначала на дно, чтобы не лопнула тонкая посуда.

Герцогиня, которой хотелось перекусить

Ритуал «five o’clock tea» обязан своим появлением… чувству голода. В 1840-х герцогиня Бедфорд Анна Рассел, не выдержав до позднего ужина, попросила подать чай с хлебом, маслом и сладостями.

Ей понравилось настолько, что она сделала такие перекусы регулярными и стала приглашать на них подруг. Формат стремительно перерос в моду среди аристократии, а позже — в светский ритуал.

Как это выглядело

К концу XIX века «five o’clock» стал полноценной церемонией: белоснежные скатерти, изысканный фарфор, серебро, цветы на столе. На этажерках подавали сэндвичи с огурцом или лососем, кексы, джемы, взбитые сливки.

Дамы в нарядах, джентльмены с бабочками — и непременные беседы, чаще всего с изрядной долей сплетен. В модных лондонских отелях, вроде Ritz, это сопровождалось музыкой, а иногда и танцами: в 1910-х, например, во время чаепитий танцевали аргентинское танго, передает Kulturologia.

Что осталось сегодня

После войны церемония отошла на второй план, но любовь к чаю в Британии никуда не исчезла. Теперь его пьют в любое время, не следуя строгому ритуалу. Однако в дорогих ресторанах и отелях, вроде того же Ritz, можно до сих пор «попасть» в атмосферу викторианского чаепития — но бронировать столик нужно задолго.

Итог прост: чай в Англии — это не напиток, а целый культурный код. Даже если строгий «five o’clock» почти канул в прошлое, сама идея неспешного общения за чашкой ароматного чая жива и по сей день.