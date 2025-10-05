«Подарок к Новому году»: депутат высказался о вероятности открытия станции «Казаковской» в 2025-м

«Городовой» решил проверить, реально ли петербуржцы получат долгожданное метро к празднику, или торжественное открытие вновь уйдёт в традиционный перенос сроков.

Речь идёт о станции «Казаковская» на строящейся Красносельско-Калининской линии. Этот узел должен стать точкой притяжения для жителей «Балтийской жемчужины», Сосновой Поляны и Горелова — районов, где число новосёлов растёт стремительно, а транспортная инфраструктура явно не поспевает.

Депутат Законодательного собрания Петербурга VI, VII созыва Алексей Цивилёв подчёркивает: для города это не символический жест, а стратегическая необходимость. «Метро разгрузит перегруженный наземный транспорт и напрямую повлияет на качество жизни сотен тысяч людей», — отметил он.

По словам председателя постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета. , сейчас работы вышли на предсказуемую стадию: ведётся отделка, идёт монтаж инженерных систем и пусконаладка.

«Ввод станции метро — не просто "подарок к Новому году", а стратегическая необходимость для разгрузки наземного транспорта и улучшения качества жизни сотен тысяч людей.

Я понимаю скепсис, который возникает при обсуждении любых сроков, которые касаются ввода новых станций метро, но на сегодняшний день объективные предпосылки говорят о том, что заявленные планы реалистичны. В любом масштабном строительстве существуют риски.

Но сейчас идут отделочные работы, монтаж инженерных систем и пусконаладка. Эти процессы технологичны и, что важно, более предсказуемы по срокам. Депутатский корпус, со своей стороны, держит этот вопрос на постоянном контроле и будет прилагать все усилия, чтобы жители Петербурга получили новую станцию метро точно в срок».

Так что, похоже, в этот раз у петербуржцев действительно есть шанс встретить Новый год с новой станцией метро.