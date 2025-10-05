Городовой / Общество / Деньги покойных хотят пустить на нужды государства: адвокат считает инициативу «очень разумной»
Деньги покойных хотят пустить на нужды государства: адвокат считает инициативу «очень разумной»

Опубликовано: 5 октября 2025 12:00
адвокат
Фото: Городовой.ру

Очередное предложение депутатов не встретило поддержки.

В Госдуме обсуждают инициативу, по которой средства умерших без наследников будут направлять в бюджет. Сейчас такие деньги остаются на счетах банков и брокеров, поскольку четкого механизма передачи в казну не существует. Депутаты предлагают использовать их для социальной поддержки россиян.

Адвокат Елена Пономарёва в разговоре с «Городовым» пояснила, почему эта инициатива «очень разумная».

По закону имущество без наследников через шесть месяцев признаётся выморочным и переходит государству. Деньги — это тоже имущество, но банки пока фактически распоряжаются ими сами, и в бюджет они не попадают.

«Деньги — это движимое имущество, соответственно, просто никто отследить эту не может ситуацию. Если банки обязать передавать эти деньги в бюджет по истечении шести месяцев, если никто не вступил в права наследства, это разумно, это правильно.», — считает юрист.

При этом, если наследник по уважительной причине пропустил срок, но позже восстановил его через суд, государство будет обязано вернуть средства. По аналогии с недвижимостью: если квартира уже отошла государству, наследнику выплачивается компенсация по рыночной стоимости.

Таким образом, инициатива, по мнению эксперта, способна закрыть пробел в законе и прекратить практику, когда банки используют чужие деньги без ясного механизма передачи государству.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
