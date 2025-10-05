Городовой / Общество / Работает сутки напролет, сотрудницы приветливые: петербуржцы выбрали лучшее отделение «Почты России» в городе
Работает сутки напролет, сотрудницы приветливые: петербуржцы выбрали лучшее отделение «Почты России» в городе

Опубликовано: 5 октября 2025 22:00
Почта России
Фото: Городовой.ру

Опираемся только на отзывы и оценки.

У Почты России хватает критики, но у петербуржцев есть исключение — отделение № 190000 на Невском проспекте, 70. Если верить цифрам, это реально лучшее почтовое отделение города: рейтинг 5,0 и больше 1200 отзывов.

Работает круглосуточно, стоит прямо в сердце Петербурга и уже стало городской легендой.

Чем цепляет это отделение

  • Просторный зал, много окон, электронная очередь.
  • В любое время суток можно отправить посылку или открытку.
  • В продаже — не только стандартные марки, но и коллекционные, сувениры, шопперы, открытки.
  • Чисто, светло, есть стулья и столы для заполнения бумаг.

Что пишут посетители

«Совершенно случайно узнала про это почтовое отделение. Есть только плюсы: красиво, потрясающие сотрудницы, скорость работы, вежливость», — делится Мария в отзывах на Яндексе.

«Я отправлял большую посылку в Китай. Просторно, чисто, очень вежливые сотрудницы. Мне помогли все оформить, супер», — пишет Герман.

«Работает круглосуточно! Просторное отделение с большим количеством окон и электронной очередью», — отмечает Диана.

А постоянные клиенты в один голос уверяют: «Самое лучшее отделение Почты России в городе».

Отделение на Невском, 70 — редкий пример, когда слово «Почта России» не вызывает раздражения. Здесь реально комфортно, быстро и вежливо. Не зря у отделения круглосуточная жизнь и безупречная оценка 5,0.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
