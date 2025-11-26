Городовой / Город / ЧМ в США манит, но без поблажек: россиянам — обычная виза
Спорт

ЧМ в США манит, но без поблажек: россиянам — обычная виза

Опубликовано: 26 ноября 2025 01:30
Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится на территориях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

Граждане России могут въехать в Соединённые Штаты с туристической визой на период проведения мирового футбольного первенства. Однако наличие билета на матч не освобождает от необходимости оформлять въездные документы.

Как подчеркнули представители дипломатической службы США в Москве, оформление визы или разрешения на въезд потребуется в обычном порядке, а каждый случай рассматривается индивидуально, сообщают «Известия».

При этом для обладателей входных билетов существует определённое упрощение: их заявления на собеседование поставят в первую очередь. В посольстве сообщили:

«Билет на чемпионат мира по футболу не гарантирует получение визы в США. Владельцам билетов все равно необходимо подать заявление на визу или разрешение ESTA и соответствовать всем требованиям, установленным законодательством США».

В то же время внимание уделяется вопросам безопасности страны. По словам дипломатов, приём и проверка заявителей проводится строго, как и для других иностранных граждан, собирающихся посетить США.

Соревнования мирового уровня пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трёх государств: Канады, Мексики и США. Практически все матчи плей-офф, а также 75% всех запланированных игр примут американские города.

Ранее стало известно, что Россия готовит собственный ответ в связи с введённым странами Евросоюза ограничением на выдачу мультивиз.

Юлия Аликова
Город
