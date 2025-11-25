Городовой / Город / Кто не успел — тот переплатит: в начале 2026‑го компьютеры в России прибавят к ценнику 10%
Кто не успел — тот переплатит: в начале 2026‑го компьютеры в России прибавят к ценнику 10%

Опубликовано: 25 ноября 2025 03:01
Закупочные цены выросли на фоне заметного подорожания оперативной памяти для персональных компьютеров на мировом рынке.

В начале 2026 года возможно повышение розничных цен на компьютерную технику примерно на 10% по сравнению с началом 4 квартала 2025 года. По словам представителей дистрибьюторов и производителей, причиной такого подорожания стало увеличение отпускных цен, сообщили «Известия».

Новые поставки компьютеров уже отправлены в Россию, однако до магазинов они дойдут только после новогодних каникул.

Эксперты связывают рост стоимости с изменениями на мировом рынке, в первую очередь — с быстрым удорожанием модулей оперативной памяти для персональных компьютеров.

По оценкам зарубежных изданий, с января по сентябрь следующего года стоимость этих компонентов увеличилась на 170%. К тому же, компания Samsung в сентябре повысила цены на некоторые чипы сразу на 60%.

Средняя стоимость комплекта памяти DDR5 увеличилась с примерно $125 в сентябре до более $250 к ноябрю, что отражается на конечной цене техники. Как отмечают производители, эти изменения вынудят увеличить цену готовых устройств.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также сообщил изданию следующее:

— В мире наблюдается заметный рост интереса к сервисам, связанным с искусственным интеллектом. Для их работы необходимы современные серверы с определённой конфигурацией памяти.
В таких условиях производители усиливают выпуск современных чипов, а выпуск модулей прошлого поколения для обычных компьютеров и ноутбуков, несмотря на то что они дороже, постепенно сокращается.

Ранее сообщалось, что цена курицы к новогодним праздникам может увеличиться почти на 50%.

Автор:
Юлия Аликова
