Кто не успел — тот переплатит: в начале 2026‑го компьютеры в России прибавят к ценнику 10%

В начале 2026 года возможно повышение розничных цен на компьютерную технику примерно на 10% по сравнению с началом 4 квартала 2025 года. По словам представителей дистрибьюторов и производителей, причиной такого подорожания стало увеличение отпускных цен, сообщили «Известия».
Новые поставки компьютеров уже отправлены в Россию, однако до магазинов они дойдут только после новогодних каникул.
Эксперты связывают рост стоимости с изменениями на мировом рынке, в первую очередь — с быстрым удорожанием модулей оперативной памяти для персональных компьютеров.
По оценкам зарубежных изданий, с января по сентябрь следующего года стоимость этих компонентов увеличилась на 170%. К тому же, компания Samsung в сентябре повысила цены на некоторые чипы сразу на 60%.
Средняя стоимость комплекта памяти DDR5 увеличилась с примерно $125 в сентябре до более $250 к ноябрю, что отражается на конечной цене техники. Как отмечают производители, эти изменения вынудят увеличить цену готовых устройств.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также сообщил изданию следующее:
— В мире наблюдается заметный рост интереса к сервисам, связанным с искусственным интеллектом. Для их работы необходимы современные серверы с определённой конфигурацией памяти.
В таких условиях производители усиливают выпуск современных чипов, а выпуск модулей прошлого поколения для обычных компьютеров и ноутбуков, несмотря на то что они дороже, постепенно сокращается.
Ранее сообщалось, что цена курицы к новогодним праздникам может увеличиться почти на 50%.