Городовой / Город / Петербургские парадные заговорили: почти все многоквартирные дома завели чаты в приложении MAX
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Самый странный музей под Петербургом: сарай, из которого сбежал Ленин Город
Летающий лес у границы: финская хитрость, о которой молчала история Общество
Убегал от ГАИ — въехал в шесть машин: погоня в Кудрово закончилась цепной аварией Город
Детская площадка довела до суда: начальница благоустройства Красногвардейского района ответит за травмы ребёнка Город
Деревянный дом в Петербурге, где собирался весь авангард: вы точно проходили мимо Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Петербургские парадные заговорили: почти все многоквартирные дома завели чаты в приложении MAX

Опубликовано: 25 ноября 2025 07:18
Петербургские парадные заговорили: почти все многоквартирные дома завели чаты в приложении MAX
Петербургские парадные заговорили: почти все многоквартирные дома завели чаты в приложении MAX
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В Санкт-Петербурге более 12 тысяч жилых домов подключили свои чаты к системе MAX.

Среди 12 320 многоквартирных домов Петербурга, возможность обсудить вопросы соседей в национальном мессенджере появилась уже у 12 273 домов, сообщает Neva.Today.

В средине ноября министр, ответственный за сферу жилищно-коммунального хозяйства страны, Ирек Файзуллин, доложил о задаче подключить каждое российское многоквартирное здание к официальному чату в MAX к концу 2025 года.

Первыми о переходе на новую платформу заговорили управляющие компании Петербурга ещё в августе.

Жильцам, в частности в Московском районе, порекомендовали без задержек использовать национальный сервис для общения по вопросам дома. Кроме того, в MAX уже общаются участники школьных и родительских чатов города: все такие группы перешли на эту платформу к 1 ноября.

Переход на новое средство связи затронул значительную часть жителей крупных городских домов. В ближайшее время планируется охватить оставшиеся дома, чтобы обеспечить централизованное и оперативное обсуждение бытовых проблем на единой цифровой площадке.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие службы такси в Петербурге можно вызвать по телефону, если интернет пропал.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью