Петербургские парадные заговорили: почти все многоквартирные дома завели чаты в приложении MAX

Среди 12 320 многоквартирных домов Петербурга, возможность обсудить вопросы соседей в национальном мессенджере появилась уже у 12 273 домов, сообщает Neva.Today.
В средине ноября министр, ответственный за сферу жилищно-коммунального хозяйства страны, Ирек Файзуллин, доложил о задаче подключить каждое российское многоквартирное здание к официальному чату в MAX к концу 2025 года.
Первыми о переходе на новую платформу заговорили управляющие компании Петербурга ещё в августе.
Жильцам, в частности в Московском районе, порекомендовали без задержек использовать национальный сервис для общения по вопросам дома. Кроме того, в MAX уже общаются участники школьных и родительских чатов города: все такие группы перешли на эту платформу к 1 ноября.
Переход на новое средство связи затронул значительную часть жителей крупных городских домов. В ближайшее время планируется охватить оставшиеся дома, чтобы обеспечить централизованное и оперативное обсуждение бытовых проблем на единой цифровой площадке.
