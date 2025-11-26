Городовой / Город / Тайный соавтор домашки: почти треть школьников делает задания с помощью искусственного интеллекта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
ЧМ в США манит, но без поблажек: россиянам — обычная виза Город
Международный форум в Петербурге: как спасали культурное наследие в годы войны и почему об этом говорят сегодня Город
Сутки на раздумья: петербургским водителям могут дать 24 часа вместо 15 минут на оплату парковки Город
Невский проспект Петербурга: как лес и монастырь породили главную улицу империи Город
Пар и блеск: чему научат на Рождественской ярмарке в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Тайный соавтор домашки: почти треть школьников делает задания с помощью искусственного интеллекта

Опубликовано: 26 ноября 2025 00:30
Тайный соавтор домашки: почти треть школьников делает задания с помощью искусственного интеллекта
Тайный соавтор домашки: почти треть школьников делает задания с помощью искусственного интеллекта
Городовой ру

Некоторые школьники все же отказываются от использования искусственного интеллекта, считая важным самостоятельно развивать свои способности.

Коммуникационный сервис Сферум организовал социологический опрос среди учеников российских школ, чтобы узнать, применяют ли они искусственный интеллект в своей учебной и повседневной жизни, сообщает «Газета.Ru».

Главный результат исследования: использование подобных технологий помогает школьникам выполнять домашние задания, а некоторые прибегают к ним ради развлечения.

Согласно проведённому опросу, среди школьников в России 29% используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий.

Ещё примерно каждый четвёртый, а именно 23% респондентов, общается с цифровыми помощниками без определённой цели, чтобы скоротать время.

Около 14% признались, что с помощью технологий создают изображения, открытки, мемы и аватарки. В то же время значительная часть школьников не прибегает к возможностям искусственного интеллекта.

Некоторые опрошенные подчеркнули, что им важнее развивать собственные способности. Около 10% участников даже не смогли пояснить, что собой представляет искусственный интеллект.

Часть учащихся, 7%, рассказали, что используют ИИ для проверки знаний, задавая сложные вопросы специально для тестирования работы цифровых систем. Развивающиеся технологии таким образом становятся не только инструментом, но и объектом для проверки.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект стали использовать злоумышленники для подделки документов, чтобы получить страховые выплаты незаконным путём.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью