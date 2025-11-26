Тайный соавтор домашки: почти треть школьников делает задания с помощью искусственного интеллекта

Коммуникационный сервис Сферум организовал социологический опрос среди учеников российских школ, чтобы узнать, применяют ли они искусственный интеллект в своей учебной и повседневной жизни, сообщает «Газета.Ru».
Главный результат исследования: использование подобных технологий помогает школьникам выполнять домашние задания, а некоторые прибегают к ним ради развлечения.
Согласно проведённому опросу, среди школьников в России 29% используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий.
Ещё примерно каждый четвёртый, а именно 23% респондентов, общается с цифровыми помощниками без определённой цели, чтобы скоротать время.
Около 14% признались, что с помощью технологий создают изображения, открытки, мемы и аватарки. В то же время значительная часть школьников не прибегает к возможностям искусственного интеллекта.
Некоторые опрошенные подчеркнули, что им важнее развивать собственные способности. Около 10% участников даже не смогли пояснить, что собой представляет искусственный интеллект.
Часть учащихся, 7%, рассказали, что используют ИИ для проверки знаний, задавая сложные вопросы специально для тестирования работы цифровых систем. Развивающиеся технологии таким образом становятся не только инструментом, но и объектом для проверки.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект стали использовать злоумышленники для подделки документов, чтобы получить страховые выплаты незаконным путём.