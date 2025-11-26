Когда локомотив ведёт роботов: «Невская Дельта» выведет Петербург на новый уровень

Завод по выпуску роботов планируют открыть в течение ближайших трёх лет.

Инновационно-технологический центр «Невская Дельта», который разместится в Пушкинском районе, получит статус ведущей площадки для развития робототехники в Петербурге, сообщает 78.ru.

Как сообщил Александр Ситов, глава городского комитета по вопросам промышленности и инноваций, новое пространство начнет развитие с создания базовой инфраструктуры в течение ближайших двух лет. При этом запуск предприятия по выпуску роботов ожидается примерно через 2,5 — 3 года.

Согласно целям, поставленным президентским указом, к 2030 году Россия намерена войти в число мировых лидеров по уровню внедрения промышленных роботов.

«Невская Дельта» станет ядром для многих высокотехнологичных направлений — от машиностроения до биоэкономики и фармацевтики.

Здесь планируется сосредоточить развитие таких сфер, как робототехника, станкостроение, радио- и микроэлектроника.

К участию уже подключены ведущие университеты, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, вокруг которого и формируется данный центр.

Ситов сообщил, что рассматривается возможность расширения территории технодолины до 300 гектаров. По его словам, нигде в стране не существует подобных инновационных пространств такого масштаба и параметров.

Власти города уже вышли с предложением в правительство об объединении льгот, которые будут предоставляться стартапам и технологическим компаниям — их сможет создавать и студенческая, и профессорская среда.

Реализация проекта «Невская Дельта» началась с соглашения, подписанного между городом и СПбГУ на Петербургском экономическом форуме в 2021 году.

Центр войдет в состав программы «Территория развития СПбГУ», предполагающей возведение современных лабораторий и небольших опытных производств.

Ожидается, что появление кластера не только даст толчок развитию южных районов города, но и повлияет на улучшение транспортной и социальной инфраструктуры.

Экономический потенциал масштабного центра оценивается в 60 миллиардов рублей инвестиций. К 2038 году планируется создание более 7,4 тысячи рабочих мест для специалистов высокой квалификации.

Ранее сообщалось, что планируется строительство трамвайного маршрута, который соединит город с новым инновационным центром.