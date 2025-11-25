Городовой / Город / Медаль по чертежу: проект реставрации фасада дома Бутурлиной удостоен «Духа Петербурга»
Опубликовано: 25 ноября 2025 09:55
Global Look Press / Serguei Fomine

Проект реставрации фасада дома Бутурлиной на улице Чайковского, 10 был отмечен медалью «Дух Петербурга» в рамках VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Реставрация фасада дома на улице Чайковского, 10, ранее принадлежавшего Елизавете Михайловне Бутурлиной, удостоена награды «Дух Петербурга» на восьмой Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Это здание первым вошло в городскую инициативу по обновлению 255 исторических жилых домов в центре Северной столицы.

На церемонии был отмечен вклад специалистов в сохранение архитектурного наследия, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В результате проведенных работ на фасаде вновь появились рельефный декор, узоры на металлических решетках балконов и террас, а также вензель прежней владелицы.

Особое внимание уделили также цветовой палитре, вернув первоначальный оттенок здания. Все восстановительные мероприятия были направлены на точное воссоздание исторического облика.

Дом был возведен в период с 1856 по 1860 годы по проекту архитектора Гаральда Боссе. Здание считается одним из наиболее ярких образцов необарочного направления в архитектуре города.

Оно привлекает внимание своей выразительной художественной композицией и сохранившейся атмосферой эпохи.

Юлия Аликова
