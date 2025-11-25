Медаль по чертежу: проект реставрации фасада дома Бутурлиной удостоен «Духа Петербурга»

Реставрация фасада дома на улице Чайковского, 10, ранее принадлежавшего Елизавете Михайловне Бутурлиной, удостоена награды «Дух Петербурга» на восьмой Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».
Это здание первым вошло в городскую инициативу по обновлению 255 исторических жилых домов в центре Северной столицы.
На церемонии был отмечен вклад специалистов в сохранение архитектурного наследия, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В результате проведенных работ на фасаде вновь появились рельефный декор, узоры на металлических решетках балконов и террас, а также вензель прежней владелицы.
Особое внимание уделили также цветовой палитре, вернув первоначальный оттенок здания. Все восстановительные мероприятия были направлены на точное воссоздание исторического облика.
Дом был возведен в период с 1856 по 1860 годы по проекту архитектора Гаральда Боссе. Здание считается одним из наиболее ярких образцов необарочного направления в архитектуре города.
Оно привлекает внимание своей выразительной художественной композицией и сохранившейся атмосферой эпохи.