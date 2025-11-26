Чужим не достанется: товарный знак «Ирина Аллегрова» остаётся за певицей в России

Певица Ирина Аллегрова приняла решение продлить исключительное право на использование собственного имени в качестве товарного знака. Новое свидетельство гарантирует ей право на этот знак в течение следующих десяти лет, до марта 2036 года.
Её права истекали весной 2026 года, однако артистка своевременно обратилась с заявлением о продлении, сообщают РИА Новости.
Заявление Аллегровой было удовлетворено, и теперь она продолжает быть единоличным обладателем товарного знака с собственным именем.
Таким образом, законодательство защищает интересы певицы при коммерческом использовании этого обозначения до конца установленного срока.
Ирина Аллегрова — известная российская артистка. Более десяти лет назад ей было присвоено звание народной артистки России.
Недавно в соцсетях обсуждали, что Аллегрова и композитор Игорь Крутой заимствовании песню у интернет-автора Алквиада.