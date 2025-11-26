Городовой / Город / Чужим не достанется: товарный знак «Ирина Аллегрова» остаётся за певицей в России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург меж двух циклонов: Колесов предупредил о необычном четверге Город
Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро Город
Медаль по чертежу: проект реставрации фасада дома Бутурлиной удостоен «Духа Петербурга» Город
Когда локомотив ведёт роботов: «Невская Дельта» выведет Петербург на новый уровень Город
Петербургские парадные заговорили: почти все многоквартирные дома завели чаты в приложении MAX Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Чужим не достанется: товарный знак «Ирина Аллегрова» остаётся за певицей в России

Опубликовано: 26 ноября 2025 03:30
Чужим не достанется: товарный знак «Ирина Аллегрова» остаётся за певицей в России
Чужим не достанется: товарный знак «Ирина Аллегрова» остаётся за певицей в России
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Срок действия исключительного права завершится 2 марта 2026 года.

Певица Ирина Аллегрова приняла решение продлить исключительное право на использование собственного имени в качестве товарного знака. Новое свидетельство гарантирует ей право на этот знак в течение следующих десяти лет, до марта 2036 года.

Её права истекали весной 2026 года, однако артистка своевременно обратилась с заявлением о продлении, сообщают РИА Новости.

Заявление Аллегровой было удовлетворено, и теперь она продолжает быть единоличным обладателем товарного знака с собственным именем.

Таким образом, законодательство защищает интересы певицы при коммерческом использовании этого обозначения до конца установленного срока.

Ирина Аллегрова — известная российская артистка. Более десяти лет назад ей было присвоено звание народной артистки России.

Недавно в соцсетях обсуждали, что Аллегрова и композитор Игорь Крутой заимствовании песню у интернет-автора Алквиада.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью