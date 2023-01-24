Ирина Аллегрова

«Шальную императрицу» без грима не узнать.
Женщина не пошла по стопам матери.
Знаменитость явно не из робкого десятка.
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.
Страсти вокруг «шальной императрицы» продолжают кипеть.
Ранее коллеги «императрицы» раскритиковали ее за столь высокие расценки.
Народная артистка России уже несколько лет не дает концертов, но продолжает жить на широкую ногу.
Теперь аксессуар стал частью образа известной певицы.
Поклонники хотят верить в красивую сказку.
Непроверенная информация оказалась в Сети, где моментально завирусилась.
Конфликт между поэтессой и исполнительницей разразился как гром среди ясного неба.
Заходящая звезда превратила сцену в место выяснения отношений.
Певице не дали возможности познакомить публику с новыми песнями.
Ведущая авторского шоу оценила попытку старой гвардии дозвониться из леса.
Певица пока не намерена уходить на покой.