Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро
Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро

Опубликовано: 25 ноября 2025 05:58
Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро
Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге действует более 260 предприятий машиностроения, на которых занято свыше 150 тысяч человек.

В 2026 году предприятие «Электропульт», расположенное в Санкт-Петербурге, приступит к выпуску тяговых электродвигателей для вагонов метрополитена и электропоездов.

Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков на расширенном заседании регионального совета петербургского отделения «СоюзМаш России», сообщает Piter.tv.

Благодаря этому проекту город планирует сделать еще один шаг на пути к замещению иностранных технологий в промышленном секторе.

Вице-губернатор подчеркнул значимость машиностроения для городской экономики. В этой отрасли сегодня функционируют свыше 260 заводов и предприятий, где работают более 150 тысяч горожан.

Поляков добавил:

Особое внимание уделили вопросам импортозамещения, модернизации и расширения мощностей предприятий. Например, в транспортном машиностроении активно реализуется проект по обновлению парка вагонов для петербургского метрополитена, а завод «Электропульт» в следующем году начнет выпускать тяговые двигатели для электропоездов и вагонов метро.

Ранее было объявлено, что к 2030 году в промышленном комплексе города планируется создать порядка 50 тысяч новых рабочих мест.

Автор:
Юлия Аликова
Город
