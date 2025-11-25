Петербург «заведёт» подземку: в 2026 году в Северной столице запустят производство тяговых двигателей для метро

В 2026 году предприятие «Электропульт», расположенное в Санкт-Петербурге, приступит к выпуску тяговых электродвигателей для вагонов метрополитена и электропоездов.
Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков на расширенном заседании регионального совета петербургского отделения «СоюзМаш России», сообщает Piter.tv.
Благодаря этому проекту город планирует сделать еще один шаг на пути к замещению иностранных технологий в промышленном секторе.
Вице-губернатор подчеркнул значимость машиностроения для городской экономики. В этой отрасли сегодня функционируют свыше 260 заводов и предприятий, где работают более 150 тысяч горожан.
Поляков добавил:
Особое внимание уделили вопросам импортозамещения, модернизации и расширения мощностей предприятий. Например, в транспортном машиностроении активно реализуется проект по обновлению парка вагонов для петербургского метрополитена, а завод «Электропульт» в следующем году начнет выпускать тяговые двигатели для электропоездов и вагонов метро.
Ранее было объявлено, что к 2030 году в промышленном комплексе города планируется создать порядка 50 тысяч новых рабочих мест.