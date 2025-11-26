Городовой / Город / Международный форум в Петербурге: как спасали культурное наследие в годы войны и почему об этом говорят сегодня
Международный форум в Петербурге: как спасали культурное наследие в годы войны и почему об этом говорят сегодня

Опубликовано: 26 ноября 2025 01:00
С 25 по 27 ноября в Президентской библиотеке имени Ельцина состоится специальное мероприятие.

В Санкт-Петербурге состоится крупный интеграционный форум, посвящённый сохранению культурного и исторического наследия библиотек, архивов и музеев на пространстве СНГ. Ключевое внимание на этот раз будет уделено эвакуации национальных культурных ценностей и организаций науки и искусства во время Великой Отечественной войны.

Форум пройдёт с 25 по 27 ноября в Президентской библиотеке имени Ельцина, сообщила пресс-служба учреждения.

В первый день эксперты представляют исследования о перемещении предметов культуры, научных институтов и представителей искусства в годы войны.

В конференции участвуют специалисты из России, а также других стран СНГ, включая Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

На следующий день участников ждёт круглый стол, где филологи, библиотекари и педагоги рассмотрят значение русского языка как средства межнационального диалога и важного элемента культурного взаимодействия.

Здесь поднимутся темы популяризации русской книги и библиотечных инициатив, которые реализуются в странах содружества.

Особое внимание уделят вопросам функционирования языка в современных условиях.

Завершится программа мероприятием, приуроченным к 80-летней годовщине окончания войны, где рассмотрят вклад библиотек стран СНГ в сохранение исторической памяти.

Форум начнётся с церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Затем будут обсуждаться современные цифровые решения и их роль в сохранении памяти о событиях военного времени.

Ранее сообщалось, что в Неве была найдена каска немецкого солдата.

Автор:
Юлия Аликова
