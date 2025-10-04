«Сыр не совсем бесплатный и не для всех в принципе»: выявлен реальный подвох IT-ипотек с низкими процентами

Сладкое предложение только на бумаге. Подводных камней в субсидировании больше, чем багов в коде у тех, кто пытается ее заполучить.

Когда речь заходит о новых программах вроде ипотеки для работников заводов, всегда интересно — что там на самом деле под капотом.

Решили разобраться на примере IT-ипотеки. Казалось бы, льготная ставка до 6%, первоначальный взнос от 20%, можно даже маткапиталом перекрыть часть суммы.

Красота? Но, как объяснила «Городовому» президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, не всё так просто.

«Сыр не совсем бесплатный и не для всех в принципе», — сразу отметила эксперт.

Ограничения начинаются с географии: если ваша компания зарегистрирована в Москве или Петербурге, то участвовать в программе нельзя. Цель кредита тоже строго определена — только новое жильё, причём в любом регионе, кроме столицы и Северной столицы.

Размер ограничен девятью миллионами, хотя его можно сложить с рыночным и дотянуть до 18. Но самое интересное кроется в правилах игры на длинной дистанции. Если сотрудник увольняется из аккредитованной IT-компании и за полгода не успевает найти новую, льготная ставка сгорает.

Дальше включается «кнут» — ставка поднимается до уровня ключевой ЦБ плюс ещё 1,5–4,5%. Для новых договоров (после августа 2024-го) это повышение уже навсегда, без поблажек.

Выходит, схема очень похожа на рабство лампы: хочешь льготу — оставайся в цеху до конца ипотеки. И даже если юридически ваша фирма работает в Екатеринбурге, купить квартиру в Москве или Петербурге по этой программе нельзя, будь добр оставаться на месте.

Итог простой: программа мотивирует айтишников оставаться и работать в регионах. А для столиц — ни сыра, ни мышеловки.