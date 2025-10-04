«Лучший город на земле»: Александр Мясников признался в любви Петербургу

Кардиолог, телеведущий и президент ГКБ № 71 им. Жадкевича Александр Мясников признался «Городовому», что для него Петербург — не просто точка на карте, а город, с которым связана личная история.

«Что я могу думать о Ленинграде, в котором я родился? Меня сразу увезли, когда мне был годик. И я все равно считаю себя ленинградцем. Хорошо, петербуржцем. Это лучший город на земле!

Я часто приезжаю в любое время года, и зимой, и летом. Еще в школе я приезжал на поезде просто для того, чтобы сходить в Эрмитаж и вернуться.

Бывало так, что я приезжал, тоже на день и ночным поездом возвращался, чтобы не тратиться на гостиницу. Сейчас тоже часто приезжаю, тем более делали трассу на машине 5 часов», — рассказал врач.

По словам Мясникова, поездки в Петербург он считает лучшими путешествиями в своей жизни:

«Это путешествие в мой родной город, который преобразился и который я очень, очень и очень люблю. Отдыхаю душой, да и телом. Потому что мне кажется, что и кухня у вас несравненная».

Мыслей о переезде у врача нет, слишком много задач в столице. Хотя однажды это могло случиться: