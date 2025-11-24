Ладога VIII-IX веков - деревня или нечто большее?

Это уникальное явление для VIII-IX веков.
В отличие от деревни, где все жители занимались сельским хозяйством, здесь существовала сложная профессиональная структура.
Центром был детинец с крепостью и Георгиевским собором — административно-религиозный центр.
Вокруг — «концы»-районы, заселённые по профессиональному признаку: гончары, кузнецы, косторезы, стеклодувы. Каждый район имел свою планировку, связанную с родом занятий: у реки — судостроители, на возвышенностях — металлурги (из-за пожарной безопасности).
Археологи находят свидетельства уникальной городской инфраструктуры:
- Деревянные мостовые — их регулярно меняли, наращивая культурный слой
- Дренажные канавы вдоль улиц
- Колодцы с срубами
- Специализированные производственные зоны
Но главное отличие — социальная структура. Помимо земледельцев здесь жили:
- Купцы, имевшие связи от Скандинавии до Византии
- Ремесленники-профессионалы, работавшие на экспорт
- Дружинники
- Духовенство.
Это было сообщество, где статус определялся не происхождением, а профессиональными навыками и богатством — настоящий прообраз будущего городского общества.