Городовой / Учеба / Ладога VIII-IX веков - деревня или нечто большее?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тучи с подвохом: Петербург накроет мокрый снег Город
Между Ладогой и Выборгом: жизнь в «тисках» новгородского пограничья Учеба
Детская площадка довела до суда: начальница благоустройства Красногвардейского района ответит за травмы ребёнка Город
Очаг, куда хочется вернуться: секреты создания идеальной атмосферы вокруг камина Общество
Не только от врагов: зачем Ладоге понадобилась каменная цитадель Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Ладога VIII-IX веков - деревня или нечто большее?

Опубликовано: 24 ноября 2025 16:01
Ладога VIII-IX веков - деревня или нечто большее?
Ладога VIII-IX веков - деревня или нечто большее?
Городовой ру

Ладога была прототипом средневекового города с чётким функциональным зонированием.

Это уникальное явление для VIII-IX веков.

В отличие от деревни, где все жители занимались сельским хозяйством, здесь существовала сложная профессиональная структура.

Центром был детинец с крепостью и Георгиевским собором — административно-религиозный центр.

Вокруг — «концы»-районы, заселённые по профессиональному признаку: гончары, кузнецы, косторезы, стеклодувы. Каждый район имел свою планировку, связанную с родом занятий: у реки — судостроители, на возвышенностях — металлурги (из-за пожарной безопасности).

Археологи находят свидетельства уникальной городской инфраструктуры:

  • Деревянные мостовые — их регулярно меняли, наращивая культурный слой
  • Дренажные канавы вдоль улиц
  • Колодцы с срубами
  • Специализированные производственные зоны

Но главное отличие — социальная структура. Помимо земледельцев здесь жили:

  • Купцы, имевшие связи от Скандинавии до Византии
  • Ремесленники-профессионалы, работавшие на экспорт
  • Дружинники
  • Духовенство.

Это было сообщество, где статус определялся не происхождением, а профессиональными навыками и богатством — настоящий прообраз будущего городского общества.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью